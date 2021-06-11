https://ria.ru/20210611/germaniya-1736632122.html

Германия смягчит ограничения на въезд

Германия смягчит ограничения на въезд - РИА Новости, 11.06.2021

Германия смягчит ограничения на въезд

МИД Германии планирует с 1 июля отменить ограничения на въезд для жителей стран с уровнем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч населения в течение семи дней,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:52

2021-06-11T14:52

2021-06-11T15:33

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

в мире

распространение коронавируса

мид германии

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. МИД Германии планирует с 1 июля отменить ограничения на въезд для жителей стран с уровнем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч населения в течение семи дней, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.Власти Германии используют показатель заражаемости на 100 тысяч населения для введения определенных мер для борьбы с распространяем коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии во время зимней и весенней волны пандемии в стране считалась критическим уровнем, который требовал введения локальных локдаунов.Как сообщает Bild, отмена ограничений на посещение регионов риска и прибытий из них (список публикует Институт Роберта Коха) станет возможным благодаря введению в ЕС единых правил по работе с привитыми, переболевшими и протестированными на COVID-19.Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил информацию издания. "С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам", - заявил Маас в пятницу.Он пояснил, что Германия с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска, но при этом страна продолжит следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости и по странам, где распространяется опасная версия мутировавшего коронавируса.

https://ria.ru/20210611/koronavirus-1736619974.html

германия

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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире, мид германии