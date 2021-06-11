Германия смягчит ограничения на въезд
14:52 11.06.2021 (обновлено: 15:33 11.06.2021)
© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Глава МИД Германии Маас сообщил о смягчении ограничений на въезд с 1 июля
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. МИД Германии планирует с 1 июля отменить ограничения на въезд для жителей стран с уровнем заражаемости ниже 200 на 100 тысяч населения в течение семи дней, сообщает издание Bild со ссылкой на собственную информацию.
Власти Германии используют показатель заражаемости на 100 тысяч населения для введения определенных мер для борьбы с распространяем коронавируса. Заражаемость свыше 200 для регионов Германии во время зимней и весенней волны пандемии в стране считалась критическим уровнем, который требовал введения локальных локдаунов.
Как сообщает Bild, отмена ограничений на посещение регионов риска и прибытий из них (список публикует Институт Роберта Коха) станет возможным благодаря введению в ЕС единых правил по работе с привитыми, переболевшими и протестированными на COVID-19.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил информацию издания. "С приходом лета в Германию возвращаются надежда и уверенность. Во многих местах заболеваемость снижается, все больше людей прививаются. После долгих месяцев локдауна мы можем наслаждаться нормальной жизнью, это относится также и к поездкам", - заявил Маас в пятницу.
Он пояснил, что Германия с 1 июля отменит общую рекомендацию отказа от поездок в регионы риска, но при этом страна продолжит следить за эпидемиологической ситуацией в мире и выпускать рекомендации по странам с особо высоким уровнем заболеваемости и по странам, где распространяется опасная версия мутировавшего коронавируса.