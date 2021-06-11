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Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море
Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море - РИА Новости, 11.06.2021
Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море
Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал во время интернет-конференции, какой стратегии стоит придерживаться западным странам, чтобы "остановить... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:53
2021-06-11T21:46
россия
черноморский регион
бен ходжес
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал во время интернет-конференции, какой стратегии стоит придерживаться западным странам, чтобы "остановить давление со стороны России". По его словам, Западу стоит увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений в Черноморском регионе. Цель подобных действий заключается в том, чтобы Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как, по его мнению, якобы происходит сейчас.Ходжес отметил, что не следует быть осторожными и бояться, что действия военных НАТО будут выглядеть как "провокационные"."Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, — это позволяет им идти дальше", — объяснил он.Генерал предположил, что лето 2021 года будет для Украины "долгим, плохим и горячим".
https://ria.ru/20210602/sila-1735252479.html
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россия, черноморский регион, бен ходжес, нато, украина, в мире
Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море
18:53 11.06.2021 (обновлено: 21:46 11.06.2021)
 
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth FleetЭсминец ВМС США Thomas Hudner
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe and Africa / U.S. Sixth Fleet

Генерал США в отставке Бен Ходжес призвал НАТО усилить присутствие на Черном море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал во время интернет-конференции, какой стратегии стоит придерживаться западным странам, чтобы "остановить давление со стороны России".
По его словам, Западу стоит увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений в Черноморском регионе. Цель подобных действий заключается в том, чтобы Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как, по его мнению, якобы происходит сейчас.
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Ходжес отметил, что не следует быть осторожными и бояться, что действия военных НАТО будут выглядеть как "провокационные".
"Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, — это позволяет им идти дальше", — объяснил он.
Генерал предположил, что лето 2021 года будет для Украины "долгим, плохим и горячим".
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