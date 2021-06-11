https://ria.ru/20210611/general-1736683855.html

Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море

Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море - РИА Новости, 11.06.2021

Генерал США рассказал, как НАТО может "победить Россию" на Черном море

Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал во время интернет-конференции, какой стратегии стоит придерживаться западным странам, чтобы "остановить... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:53

2021-06-11T18:53

2021-06-11T21:46

россия

черноморский регион

бен ходжес

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский генерал в отставке Бен Ходжес рассказал во время интернет-конференции, какой стратегии стоит придерживаться западным странам, чтобы "остановить давление со стороны России". По его словам, Западу стоит увеличить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений в Черноморском регионе. Цель подобных действий заключается в том, чтобы Россия была вынуждена реагировать на действия Запада, а не наоборот, как, по его мнению, якобы происходит сейчас.Ходжес отметил, что не следует быть осторожными и бояться, что действия военных НАТО будут выглядеть как "провокационные"."Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, — это позволяет им идти дальше", — объяснил он.Генерал предположил, что лето 2021 года будет для Украины "долгим, плохим и горячим".

https://ria.ru/20210602/sila-1735252479.html

https://ria.ru/20210522/poterya-1733479120.html

россия

черноморский регион

украина

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россия, черноморский регион, бен ходжес, нато, украина, в мире