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Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ
Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ - РИА Новости, 11.06.2021
Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ
Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T14:43
2021-06-11T14:43
россия
дальневосточный гектар
петербургский международный экономический форум (фонд)
арктика
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона в пятницу.Во время Петербургского экономического форума состоялся розыгрыш первого участка земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики."В розыгрыше приняли участие порядка 300 человек, заполнивших специальную анкету. Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан", - сообщили в министерстве, не уточнив род занятий победителя, известно лишь, что он был участником форума.Проект заработает с 1 августа 2021 года в рамках поддержки расширенной на Арктику программы "Дальневосточный гектар". В первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет принять участие любой житель Российской Федерации. Таким образом, свой приз Дамир Худин сможет оформить в феврале 2022 года.Всего по проекту предоставят более 70 тысяч гектаров земли в Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html
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россия, дальневосточный гектар, петербургский международный экономический форум (фонд), арктика, мурманская область
Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ
14:43 11.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Житель Татарстана Дамир Худин выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ

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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона в пятницу.
Во время Петербургского экономического форума состоялся розыгрыш первого участка земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики.
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"В розыгрыше приняли участие порядка 300 человек, заполнивших специальную анкету. Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан", - сообщили в министерстве, не уточнив род занятий победителя, известно лишь, что он был участником форума.
Проект заработает с 1 августа 2021 года в рамках поддержки расширенной на Арктику программы "Дальневосточный гектар". В первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет принять участие любой житель Российской Федерации. Таким образом, свой приз Дамир Худин сможет оформить в феврале 2022 года.
Всего по проекту предоставят более 70 тысяч гектаров земли в Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
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РоссияДальневосточный гектарПетербургский международный экономический форум (фонд)АрктикаМурманская область
 
 
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