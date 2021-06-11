Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Житель Татарстана Дамир Худин выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ
МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона в пятницу.
Во время Петербургского экономического форума состоялся розыгрыш первого участка земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики.
"В розыгрыше приняли участие порядка 300 человек, заполнивших специальную анкету. Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан", - сообщили в министерстве, не уточнив род занятий победителя, известно лишь, что он был участником форума.
Проект заработает с 1 августа 2021 года в рамках поддержки расширенной на Арктику программы "Дальневосточный гектар". В первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет принять участие любой житель Российской Федерации. Таким образом, свой приз Дамир Худин сможет оформить в феврале 2022 года.
Всего по проекту предоставят более 70 тысяч гектаров земли в Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.