https://ria.ru/20210611/gektar-1736630316.html

Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ

Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ - РИА Новости, 11.06.2021

Житель Татарстана выиграл первый мурманский "Арктический гектар" на ПМЭФ

Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:43

2021-06-11T14:43

2021-06-11T14:43

россия

дальневосточный гектар

петербургский международный экономический форум (фонд)

арктика

мурманская область

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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Участник Петербургского экономического форума из Татарстана Дамир Худин выиграл первый участок земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики, сообщили РИА Новости в министерстве информационной политики региона в пятницу.Во время Петербургского экономического форума состоялся розыгрыш первого участка земли в Мурманской области по программе "Дальневосточного гектара", расширенного на территорию Арктики."В розыгрыше приняли участие порядка 300 человек, заполнивших специальную анкету. Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан", - сообщили в министерстве, не уточнив род занятий победителя, известно лишь, что он был участником форума.Проект заработает с 1 августа 2021 года в рамках поддержки расширенной на Арктику программы "Дальневосточный гектар". В первые полгода земельные участки площадью не более 1 га смогут получить только жители Мурманской области. Далее в программе сможет принять участие любой житель Российской Федерации. Таким образом, свой приз Дамир Худин сможет оформить в феврале 2022 года.Всего по проекту предоставят более 70 тысяч гектаров земли в Мурманской области, где можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

https://ria.ru/20210601/sobstvennost-1735082679.html

https://realty.ria.ru/20210519/gektar-1732899007.html

россия

арктика

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточный гектар, петербургский международный экономический форум (фонд), арктика, мурманская область