В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:07 11.06.2021 (обновлено: 13:43 11.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Политдиректор МИД Германии заявил, что решение США по "Северному потоку — 2" было важным
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Решение США о приостановке части санкций против "Северного потока — 2" было важным, теперь нужны шаги, которые развеют связанные с трубопроводом опасения, заявил в интервью РИА Новости политический директор МИД Германии Йенc Плетнер.
В пример он привел вопрос о поставке газа через Украину. Также дипломат отметил, что проект с точки зрения энергетической политики по-прежнему остается целесообразным. В его реализации участвуют европейские компании, а сама магистраль соответствует действующим правовым нормам ЕС.
"Ключевым для Федерального правительства было и по-прежнему остается, чтобы даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" транзит газа через территорию Украины был продолжен и чтобы была обеспечена энергетическая безопасность Украины", — добавил Плетнер, отметив готовность совместно с Евросоюзом приложить усилия по продлению соглашения и после 2024 года.
Он подчеркнул, что документ был подписан при посредничестве ЕС и при активном содействии правительства Германии.
"Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать", — заключил представитель МИД.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против трубопровода и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить проект также призывают Украина, Литва, Латвия и Польша.
Тем не менее строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что магистраль выгодна не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона также заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.