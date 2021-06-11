https://ria.ru/20210611/gazoprovod-1736567525.html

В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"

В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.06.2021

В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"

Решение США о приостановке части санкций против "Северного потока — 2" было важным, теперь нужны шаги, которые развеют связанные с трубопроводом опасения,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T09:07

2021-06-11T09:07

2021-06-11T13:43

россия

балтийское море

северный поток

евросоюз

литва

северный поток — 2

мид германии

сша

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Решение США о приостановке части санкций против "Северного потока — 2" было важным, теперь нужны шаги, которые развеют связанные с трубопроводом опасения, заявил в интервью РИА Новости политический директор МИД Германии Йенc Плетнер.В пример он привел вопрос о поставке газа через Украину. Также дипломат отметил, что проект с точки зрения энергетической политики по-прежнему остается целесообразным. В его реализации участвуют европейские компании, а сама магистраль соответствует действующим правовым нормам ЕС."Ключевым для Федерального правительства было и по-прежнему остается, чтобы даже после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" транзит газа через территорию Украины был продолжен и чтобы была обеспечена энергетическая безопасность Украины", — добавил Плетнер, отметив готовность совместно с Евросоюзом приложить усилия по продлению соглашения и после 2024 года.Он подчеркнул, что документ был подписан при посредничестве ЕС и при активном содействии правительства Германии. "Это совместный договор, и мы ожидаем, что все его стороны будут также его соблюдать", — заключил представитель МИД."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против трубопровода и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить проект также призывают Украина, Литва, Латвия и Польша.Тем не менее строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что магистраль выгодна не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона также заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.Читайте полный текст интервью Йенса Плетнера >>

https://ria.ru/20210609/tsel-1736374046.html

https://ria.ru/20210609/tranzit-1736260592.html

https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html

россия

балтийское море

литва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, северный поток, евросоюз, литва, северный поток — 2, мид германии, сша, в мире