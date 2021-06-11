https://ria.ru/20210611/fundament-1736600844.html

Бочкарев: возведен фундамент башни Национального космического центра

Бочкарев: возведен фундамент башни Национального космического центра - РИА Новости, 11.06.2021

Бочкарев: возведен фундамент башни Национального космического центра

В Москве возвели фундамент 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:06

2021-06-11T13:06

2021-06-11T13:06

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

роскосмос

москва

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Москве возвели фундамент 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.По его словам, в низкоэтажной части НКЦ (до десяти этажей) вышли на завершающий этап монолитные работы. Уже начался монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра.Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Здесь будут размещены центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит 250-270 тысяч квадратных метров, в нем будут работать порядка 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20210602/metro-1735237109.html

москва

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2021

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, роскосмос, москва, гкнпц имени м. в. хруничева