Бочкарев: возведен фундамент башни Национального космического центра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Москве возвели фундамент 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"Завершено бетонирование основания башни НКЦ, в общей сложности уложено более 6 тысяч кубометров бетона. Через месяц планируем выполнить основные монолитные конструкции цокольного этажа будущей башни, высота которой с учетом шпиля составит порядка 288 метров", – отметил Бочкарёв.
По его словам, в низкоэтажной части НКЦ (до десяти этажей) вышли на завершающий этап монолитные работы. Уже начался монтаж металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра.
Национальный космический центр строится на участке 6,9 гектара на территории АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". Здесь будут размещены центральный офис и объединенный отраслевой информационный центр госкорпорации "Роскосмос", штаб-квартиры ряда организаций отрасли, отраслевой банк, образовательный, конгрессно-выставочный центры и центр диверсификации производства. Площадь НКЦ составит 250-270 тысяч квадратных метров, в нем будут работать порядка 20 тысяч человек.