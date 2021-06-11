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МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией
МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 11.06.2021
МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией
Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:29
2021-06-11T18:29
россия
фонд борьбы с коррупцией
жан-ив ле дриан
госдума рф
франция
в мире
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека"."Франция осуждает решение классифицировать движение Алексея Навального как "экстремистскую организацию", что, в частности, помешает ему участвовать в общественной жизни и в парламентских выборах в сентябре", - говорится заявлении Ле Дриана.В этой связи он также напомнил о делах экс-главы общественной организации "Открытая Россия"** Андрея Пивоварова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.Кроме того, Франция вновь призвала принять меры, чтобы обеспечить физическую неприкосновенностью Навального и освободить его, говорится в заявлении французского министра.Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления Запада по ситуации вокруг Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
https://ria.ru/20210611/rozysk-1736618760.html
https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736451427.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, жан-ив ле дриан, госдума рф, франция, в мире
МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией
18:29 11.06.2021
 
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией

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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
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Директора ФБК* Ивана Жданова объявили в розыск
"Франция осуждает решение классифицировать движение Алексея Навального как "экстремистскую организацию", что, в частности, помешает ему участвовать в общественной жизни и в парламентских выборах в сентябре", - говорится заявлении Ле Дриана.
В этой связи он также напомнил о делах экс-главы общественной организации "Открытая Россия"** Андрея Пивоварова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Кроме того, Франция вновь призвала принять меры, чтобы обеспечить физическую неприкосновенностью Навального и освободить его, говорится в заявлении французского министра.
Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления Запада по ситуации вокруг Навального.
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 13:29
Адвокат посоветовала, как не стать фигурантом дела после запрета ФБК*
* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейЖан-Ив Ле ДрианГосдума РФФранцияВ мире
 
 
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