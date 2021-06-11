https://ria.ru/20210611/frantsiya-1736679626.html

МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией

МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 11.06.2021

МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией

Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:29

2021-06-11T18:29

2021-06-11T18:29

россия

фонд борьбы с коррупцией

жан-ив ле дриан

госдума рф

франция

в мире

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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека"."Франция осуждает решение классифицировать движение Алексея Навального как "экстремистскую организацию", что, в частности, помешает ему участвовать в общественной жизни и в парламентских выборах в сентябре", - говорится заявлении Ле Дриана.В этой связи он также напомнил о делах экс-главы общественной организации "Открытая Россия"** Андрея Пивоварова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.Кроме того, Франция вновь призвала принять меры, чтобы обеспечить физическую неприкосновенностью Навального и освободить его, говорится в заявлении французского министра.Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления Запада по ситуации вокруг Навального.* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210611/rozysk-1736618760.html

https://ria.ru/20210610/posledstviya-1736451427.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, жан-ив ле дриан, госдума рф, франция, в мире