МИД Франции осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил решение о признании ФБК* экстремистской организацией
ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Франция осуждает решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, иноагент), экстремистской организацией в РФ, заявил глава французского министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
В среду суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
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"Франция осуждает решение классифицировать движение Алексея Навального как "экстремистскую организацию", что, в частности, помешает ему участвовать в общественной жизни и в парламентских выборах в сентябре", - говорится заявлении Ле Дриана.
В этой связи он также напомнил о делах экс-главы общественной организации "Открытая Россия"** Андрея Пивоварова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Кроме того, Франция вновь призвала принять меры, чтобы обеспечить физическую неприкосновенностью Навального и освободить его, говорится в заявлении французского министра.
Россия ранее неоднократно называла вмешательством в ее внутренние дела заявления Запада по ситуации вокруг Навального.
* Запрещенная в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
** Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.