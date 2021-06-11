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Лучшие фото недели: сила бикини, фестиваль крапивы и царевна-лягушка
Лучшие фото недели: сила бикини, фестиваль крапивы и царевна-лягушка - РИА Новости, 11.06.2021
Лучшие фото недели: сила бикини, фестиваль крапивы и царевна-лягушка
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 11.06.2021
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коронавирус covid-19
россия
мраморное море
железная дорога
нью-йорк
биткоин
собаки
лягушки
митинги
винсент ван гог
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус covid-19, россия, мраморное море, железная дорога, нью-йорк, биткоин, собаки, лягушки, митинги, винсент ван гог, тайвань, дания, краснодар, гаити, дели, пакистан, турция, перу, вена, сальвадор, индия, сша, богота, венеция, индонезия, цветы, мадрид, фото, фото

Лучшие фото недели: сила бикини, фестиваль крапивы и царевна-лягушка

11:25 11.06.2021 (обновлено: 16:27 11.06.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Участницы соревнований по фитнес-бикини на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.

Участницы соревнования в категории Фитнес-бикини в рамках кубка мира по силовому экстриму в Териберке
1 из 30

Участницы соревнований по фитнес-бикини на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.

© РИА Новости / Павел Львов
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© REUTERS / Yara Nardi

Гондольеры помогают туристам сесть в лодки в Венеции.

Гондольеры помогают туристам садиться в гондолы в Венеции, Италия
2 из 30

Гондольеры помогают туристам сесть в лодки в Венеции.

© REUTERS / Yara Nardi
© AFP 2021 / Sam Yeh

Медики в зоне скрининга на коронавирус в Синьбэе.

Медицинский персонал в Синьбэй. 8 июня 2021 года
3 из 30

Медики в зоне скрининга на коронавирус в Синьбэе.

© AFP 2021 / Sam Yeh
© AFP 2021 / Yasin Akgul

Лодка плывет в Турции по Мраморному морю, покрытому густой слизью.

Лодка, плывущая среди слизи в Мраморном море в Турции
4 из 30

Лодка плывет в Турции по Мраморному морю, покрытому густой слизью.

© AFP 2021 / Yasin Akgul
© AFP 2021 / ERNESTO BENAVIDES

Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо на митинге после второго тура выборов.

Сторонники кандидата в президенты от левой партии Свободное Перу Педро Кастильо на митинге после второго тура выборов в Перу
5 из 30

Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо на митинге после второго тура выборов.

© AFP 2021 / ERNESTO BENAVIDES
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге.

Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге. 10 июня 2021 года
6 из 30

Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Курсантки авиационного училища на торжественном открытии бюстов Героям Советского Союза Валентине Гризодубовой, Лидии Литвяк и Герою Российской Федерации Екатерине Будановой в Краснодаре.

Курсантки во время торжественного открытия бюстов Героям Советского Союза Валентине Гризодубовой, Лидии Литвяк и Герою Российской Федерации Екатерине Будановой на территории КВВАУЛ в Краснодаре
7 из 30

Курсантки авиационного училища на торжественном открытии бюстов Героям Советского Союза Валентине Гризодубовой, Лидии Литвяк и Герою Российской Федерации Екатерине Будановой в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Женщина делает селфи в поле люпинов на острове Лолланд в Дании.

Женщина делает селфи в поле люпина недалеко от острова Лолланд в Дании
8 из 30

Женщина делает селфи в поле люпинов на острове Лолланд в Дании.

© AFP 2021 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Полицейские в костюмах коронавируса в Индии.

Сотрудники полиции в костюме коронавируса в Хайдарабаде, Индия. 9 июня 2021
9 из 30

Полицейские в костюмах коронавируса в Индии.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© AFP 2021 / JOE KLAMAR

Трехлетняя такса Арчибальд пьет из фонтана в пригороде Вены.

Такса пьет из фонтана в пригороде Вены, Австрия. 8 июня 2021 года
10 из 30

Трехлетняя такса Арчибальд пьет из фонтана в пригороде Вены.

© AFP 2021 / JOE KLAMAR
© AFP 2021 / Azwar Ipank

Рабочие сушат анчоусы в рыбацкой деревне в Индонезии.

Рабочие сушат анчоусы в рыбацкой деревне в Локсеумаве, Индонезия
11 из 30

Рабочие сушат анчоусы в рыбацкой деревне в Индонезии.

© AFP 2021 / Azwar Ipank
© REUTERS / Susana Vera

Отражение в окне ресторана в Мадриде.

Отражение в окне ресторана открытой террасы в Мадриде
12 из 30

Отражение в окне ресторана в Мадриде.

© REUTERS / Susana Vera
© AP Photo / Ivan Valencia

Антиправительственный митинг в столице Колумбии Боготе.

Антиправительственный митинг в Боготе, Колумбия
13 из 30

Антиправительственный митинг в столице Колумбии Боготе.

© AP Photo / Ivan Valencia
© AP Photo / Joseph Odelyn

Сотрудник больницы перевозит кислородные баллоны в Порт-о-Пренсе, Гаити.

Сотрудник больницы перевозит кислородные баллоны в Порт-о-Пренсе, Гаити
14 из 30

Сотрудник больницы перевозит кислородные баллоны в Порт-о-Пренсе, Гаити.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© REUTERS / Jose Cabezas

Магазин, принимающий биткоины, в Сальвадоре. Эта страна первой в мире признала биткоин платежным средством.

Магазин, принимающий биткойны, Сальвадор
15 из 30

Магазин, принимающий биткоины, в Сальвадоре. Эта страна первой в мире признала биткоин платежным средством.

© REUTERS / Jose Cabezas
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка играет в волейбол в Геленджике на открытии нового курортного сезона.
Традиционный карнавал в Геленджике
16 из 30
Девушка играет в волейбол в Геленджике на открытии нового курортного сезона.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AP Photo / Anupam Nath

Хозяйка магазина расставляет обувь во время частичного ослабления коронавирусных ограничений в Индии.

Хозяйка магазина расставляет обувь во время частичного ослабления ограничений для сдерживания распространения коронавируса в Гаухати, Индия
17 из 30

Хозяйка магазина расставляет обувь во время частичного ослабления коронавирусных ограничений в Индии.

© AP Photo / Anupam Nath
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Ребенок сидит на берегу Средиземного моря на пляже в Газе.

Палестинский ребенок сидит на берегу Средиземного моря на пляже в городе Газа
18 из 30

Ребенок сидит на берегу Средиземного моря на пляже в Газе.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники XVIII Международного фестиваля крапивы на территории Крапивенского музея в Тульской области.
XVIII Международный фестиваль крапивы
19 из 30
Участники XVIII Международного фестиваля крапивы на территории Крапивенского музея в Тульской области.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© AP Photo / Michael Dwyer

Отдыхающие на пляже в Южном Бостоне.

Уличный пляж в районе Южного Бостона
20 из 30

Отдыхающие на пляже в Южном Бостоне.

© AP Photo / Michael Dwyer
© AFP 2021 / Ernesto Benavides

Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо во время митинга перед зданием Национального избирательного жюри в Лиме.

Сторонники кандидата в президенты Педро Кастильо во время акции протеста перед зданием Национального избирательного жюри в Лиме
21 из 30

Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо во время митинга перед зданием Национального избирательного жюри в Лиме.

© AFP 2021 / Ernesto Benavides
© AP Photo / Carolyn Kaster

Древесная лягушка в Ист-Уотерфорде, США.

Лесная лягушка в Ист-Уотерфорде, США
22 из 30

Древесная лягушка в Ист-Уотерфорде, США.

© AP Photo / Carolyn Kaster
© AFP 2021 / Juan Barreto

Столкновения демонстрантов с полицией на антиправительственной акции в Боготе.

Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста против правительства президента Колумбии Ивана Дуке в Боготе
23 из 30

Столкновения демонстрантов с полицией на антиправительственной акции в Боготе.

© AFP 2021 / Juan Barreto
© AFP 2021 / Nicolas Tucat

Французский матадор Эль-Рафи выступает на арене в Арле.

Французский матадор Эль-Рафи во время выступления на арене Арля
24 из 30

Французский матадор Эль-Рафи выступает на арене в Арле.

© AFP 2021 / Nicolas Tucat
© AP Photo / John Minchillo

Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке.

Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке
25 из 30

Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке.

© AP Photo / John Minchillo
© AFP 2021 / Shahid Ali

На месте столкновения поездов в Пакистане.

На месте столкновения двух поездов в провинции Синд, Пакистан
26 из 30

На месте столкновения поездов в Пакистане.

© AFP 2021 / Shahid Ali
© AP Photo / Joseph Odelyn

Носильщик на уличном рынке в Порт-о-Пренсе.

Мужчина несет товары на уличном рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
27 из 30

Носильщик на уличном рынке в Порт-о-Пренсе.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© REUTERS / Mohammed Salem

Палестинец в разрушенном бомбардировками доме в секторе Газа.

Палестинец в разрушенном в результате бомбардировки доме в секторе Газа
28 из 30

Палестинец в разрушенном бомбардировками доме в секторе Газа.

© REUTERS / Mohammed Salem
© REUTERS / Alessandro Cinque

Супруги возле своего дома в городе Чота, Перу.

Супружеская пара возле своего дома в городе Чота, Перу
29 из 30

Супруги возле своего дома в городе Чота, Перу.

© REUTERS / Alessandro Cinque
© REUTERS / Adnan Abidi

Оптовый рынок в Дели после ослабления коронавирусных ограничений.

Рабочий на оптовом рынке после ослабления коронавирусных ограничений в Дели
30 из 30

Оптовый рынок в Дели после ослабления коронавирусных ограничений.

© REUTERS / Adnan Abidi
 
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