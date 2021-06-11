Лучшие фото недели: сила бикини, фестиваль крапивы и царевна-лягушка
Участницы соревнований по фитнес-бикини на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.
Участницы соревнований по фитнес-бикини на кубке мира по силовому экстриму в Териберке.
Гондольеры помогают туристам сесть в лодки в Венеции.
Медики в зоне скрининга на коронавирус в Синьбэе.
Лодка плывет в Турции по Мраморному морю, покрытому густой слизью.
Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо на митинге после второго тура выборов.
Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо на митинге после второго тура выборов.
Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге.
Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге.
Курсантки авиационного училища на торжественном открытии бюстов Героям Советского Союза Валентине Гризодубовой, Лидии Литвяк и Герою Российской Федерации Екатерине Будановой в Краснодаре.
Курсантки авиационного училища на торжественном открытии бюстов Героям Советского Союза Валентине Гризодубовой, Лидии Литвяк и Герою Российской Федерации Екатерине Будановой в Краснодаре.
Женщина делает селфи в поле люпинов на острове Лолланд в Дании.
Женщина делает селфи в поле люпинов на острове Лолланд в Дании.
Полицейские в костюмах коронавируса в Индии.
Полицейские в костюмах коронавируса в Индии.
Трехлетняя такса Арчибальд пьет из фонтана в пригороде Вены.
Рабочие сушат анчоусы в рыбацкой деревне в Индонезии.
Отражение в окне ресторана в Мадриде.
Антиправительственный митинг в столице Колумбии Боготе.
Антиправительственный митинг в столице Колумбии Боготе.
Сотрудник больницы перевозит кислородные баллоны в Порт-о-Пренсе, Гаити.
Сотрудник больницы перевозит кислородные баллоны в Порт-о-Пренсе, Гаити.
Магазин, принимающий биткоины, в Сальвадоре. Эта страна первой в мире признала биткоин платежным средством.
Магазин, принимающий биткоины, в Сальвадоре. Эта страна первой в мире признала биткоин платежным средством.
Хозяйка магазина расставляет обувь во время частичного ослабления коронавирусных ограничений в Индии.
Хозяйка магазина расставляет обувь во время частичного ослабления коронавирусных ограничений в Индии.
Ребенок сидит на берегу Средиземного моря на пляже в Газе.
Отдыхающие на пляже в Южном Бостоне.
Отдыхающие на пляже в Южном Бостоне.
Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо во время митинга перед зданием Национального избирательного жюри в Лиме.
Сторонники кандидата в президенты Перу Педро Кастильо во время митинга перед зданием Национального избирательного жюри в Лиме.
Древесная лягушка в Ист-Уотерфорде, США.
Древесная лягушка в Ист-Уотерфорде, США.
Столкновения демонстрантов с полицией на антиправительственной акции в Боготе.
Столкновения демонстрантов с полицией на антиправительственной акции в Боготе.
Французский матадор Эль-Рафи выступает на арене в Арле.
Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке.
Посетители на иммерсивной выставке Ван Гога в Нью-Йорке.
На месте столкновения поездов в Пакистане.
Носильщик на уличном рынке в Порт-о-Пренсе.
Носильщик на уличном рынке в Порт-о-Пренсе.
Палестинец в разрушенном бомбардировками доме в секторе Газа.
Супруги возле своего дома в городе Чота, Перу.
Оптовый рынок в Дели после ослабления коронавирусных ограничений.