https://ria.ru/20210611/forma-1736582758.html

Обвиняемому в коррупции генералу МВД предъявили новый иск

Обвиняемому в коррупции генералу МВД предъявили новый иск - РИА Новости, 11.06.2021

Обвиняемому в коррупции генералу МВД предъявили новый иск

Центр хозяйственного обеспечения МВД потребовал более 80 тысяч рублей за недоношенное обмундирование с генерала МВД Александра Краковского, обвиняемого в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:10

2021-06-11T11:10

2021-06-11T11:25

альберт худоян

александр бирюков

тушинский суд г. москвы

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центр хозяйственного обеспечения МВД потребовал более 80 тысяч рублей за недоношенное обмундирование с генерала МВД Александра Краковского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в Тушинском суде Москвы."В суде зарегистрировано исковое заявление ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД РФ" к Краковскому Александру Михайловичу о взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки", - сказали в суде, уточнив, что сумма иска превышает 80 тысяч рублей.Беседа по иску назначена на 17 июня.Адвокат Николай Ушаков, который представляет интересы Краковского, пояснил РИА Новости, что накануне его подзащитный вышел из СИЗО. "Но мы не видели этот иск и не можем сообщить подробности", - сказал адвокат. По его словам, теперь его подзащитный может вернуть форму сам, может через суд, но "сначала ему надо придти в себя".По данным следствия, Краковский и второй генерал Александр Бирюков незаконно способствовали переводу под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".

https://ria.ru/20210610/sud-1736446180.html

https://ria.ru/20201113/vzyatka-1584468908.html

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альберт худоян, александр бирюков, тушинский суд г. москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия