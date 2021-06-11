https://ria.ru/20210611/flot-1736659995.html

Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей

Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей - РИА Новости, 11.06.2021

Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей

Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:11

2021-06-11T17:11

2021-06-11T17:11

россия

баренцево море

северный флот вмф россии

арктика

армия

безопасность

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили журналистам в пресс-службе флота."Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в акватории Баренцева моря завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений. Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сказали в пресс-службе.В маневрах, которые начались в понедельник, участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, около 10 самолетов и вертолетов, было задействовано более 2200 военнослужащих. Штаб учений находился на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".В ходе учений "отрабатывались тактические приемы и способы противодействия корабельным группировкам условного противника, организация противолодочной обороны, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций и обеспечения безопасности морской экономической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе. По оценке командующего Северным флотом Александра Моисеева, все поставленные задачи решены успешно."В настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты постоянной дислокации", - уточнили на флоте.

https://ria.ru/20210611/ucheniya-1736608238.html

https://ria.ru/20210602/otvet-1735277567.html

россия

баренцево море

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, северный флот вмф россии, арктика, армия, безопасность