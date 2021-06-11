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Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей - РИА Новости, 11.06.2021
Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:11
2021-06-11T17:11
россия
баренцево море
северный флот вмф россии
арктика
армия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили журналистам в пресс-службе флота."Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в акватории Баренцева моря завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений. Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сказали в пресс-службе.В маневрах, которые начались в понедельник, участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, около 10 самолетов и вертолетов, было задействовано более 2200 военнослужащих. Штаб учений находился на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".В ходе учений "отрабатывались тактические приемы и способы противодействия корабельным группировкам условного противника, организация противолодочной обороны, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций и обеспечения безопасности морской экономической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе. По оценке командующего Северным флотом Александра Моисеева, все поставленные задачи решены успешно."В настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты постоянной дислокации", - уточнили на флоте.
https://ria.ru/20210611/ucheniya-1736608238.html
https://ria.ru/20210602/otvet-1735277567.html
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баренцево море
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россия, баренцево море, северный флот вмф россии, арктика, армия, безопасность
Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:11 11.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике, в них участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, сообщили журналистам в пресс-службе флота.
"Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки на летний период обучения в акватории Баренцева моря завершилось двухстороннее зачетное тактическое учение по защите Арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений. Основным и завершающим этапом учения стало проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сказали в пресс-службе.
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В маневрах, которые начались в понедельник, участвовало более 20 боевых кораблей и подлодок, около 10 самолетов и вертолетов, было задействовано более 2200 военнослужащих. Штаб учений находился на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий".
В ходе учений "отрабатывались тактические приемы и способы противодействия корабельным группировкам условного противника, организация противолодочной обороны, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций и обеспечения безопасности морской экономической зоны Российской Федерации", отметили в пресс-службе. По оценке командующего Северным флотом Александра Моисеева, все поставленные задачи решены успешно.
"В настоящее время силы, участвовавшие в учении, приступили к этапу свертывания и возвращаются в пункты постоянной дислокации", - уточнили на флоте.
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РоссияБаренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаАрмияБезопасность
 
 
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