https://ria.ru/20210611/finansy-1736656921.html

В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов

В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов - РИА Новости, 11.06.2021

В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:59

2021-06-11T16:59

2021-06-11T16:59

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.Финансовые организации, брокеры, инвестиционные советники обязаны будут предоставлять физическому лицу полную и достоверную информацию по сделке и ее возможным рискам. ЦБ сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий.Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляла таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключала договоры с не прошедшими тестирование физлицами или тестирование которых было проведено с нарушениями установленных требований, либо предлагала неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.

https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html

https://ria.ru/20200721/1574629704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика