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В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов - РИА Новости, 11.06.2021
В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:59
2021-06-11T16:59
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.Финансовые организации, брокеры, инвестиционные советники обязаны будут предоставлять физическому лицу полную и достоверную информацию по сделке и ее возможным рискам. ЦБ сможет ограничивать заключение финансовой организацией договоров с неквалифицированными инвесторами-физлицами при ряде условий.Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляла таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключала договоры с не прошедшими тестирование физлицами или тестирование которых было проведено с нарушениями установленных требований, либо предлагала неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.
https://ria.ru/20210115/tsifrovizatsiya-1593197356.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика
В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:59 11.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski

В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.
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Это будет возможно, если в течение года финансовая организация неоднократно предоставляла таким инвесторам неполную или недостоверную информацию о финансовом продукте и возможных рисках, заключала договоры с не прошедшими тестирование физлицами или тестирование которых было проведено с нарушениями установленных требований, либо предлагала неквалифицированным инвесторам не предназначенные для них продукты.
А если это создает существенную угрозу правам и законным интересам таких инвесторов, то ЦБ будет вправе обязать финансовую организацию направить неквалифицированным инвесторам безотзывную оферту о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, по которому предоставлялась неполная или недостоверная информация, либо об уступке прав по нему или о его прекращении и возврате денежных средств.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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