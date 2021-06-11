https://ria.ru/20210611/festival-1736656248.html

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год - РИА Новости, 11.06.2021

Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

Фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:54

2021-06-11T16:54

2021-06-11T17:05

серпухов

культура

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля.Она уточнила, что новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года, место проведения – Серпухов."Мы будем ждать гостей "Нашествия" в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!" – добавила Виртуозова.Отмечается, что 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.

https://ria.ru/20210611/ogranicheniya-1736642870.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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серпухов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество