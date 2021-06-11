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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210611/festival-1736656248.html
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год - РИА Новости, 11.06.2021
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
Фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщили... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:54
2021-06-11T17:05
серпухов
культура
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля.Она уточнила, что новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года, место проведения – Серпухов."Мы будем ждать гостей "Нашествия" в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!" – добавила Виртуозова.Отмечается, что 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.
https://ria.ru/20210611/ogranicheniya-1736642870.html
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серпухов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество
Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:54 11.06.2021 (обновлено: 17:05 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗрители на фестивале "Нашествие"
Зрители на фестивале Нашествие - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в Серпухове, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области, сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля.

"Динамика роста заболеваемости такова, что Роспотребнадзор по Московской области вынес решение о невозможности проведения "Нашествия" в июле-августе 2021 года. Поэтому оргкомитет фестиваля "Нашествие" совместно с правительством Московской области сообщают о переносе фестиваля на следующий год", - заявила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, слова которой приводятся в сообщении.

Она уточнила, что новые даты фестиваля – 29-31 июля 2022 года, место проведения – Серпухов.
"Мы будем ждать гостей "Нашествия" в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!" – добавила Виртуозова.
Отмечается, что 25 июня будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на следующий год или смене владельца билетов.
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КультураСерпуховФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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