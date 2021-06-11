Russian Film Festival пройдет почти по всему миру
12:20 11.06.2021 (обновлено: 12:25 11.06.2021)
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Северный ветер"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Russian Film Festival пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, сообщило Роскино
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскино".
"В 2021 году Russian Film Festival (RFF) расширит свою географию. Фестиваль стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане… В июле RFF переместится в Азию, и в Южной Корее пройдет на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая карта фестиваля также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, которые будут показаны на языке оригинала с субтитрами.
В этом году в программу вошли картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", "Конференция" Ивана Твердовского, фильм Андрея Смирнова "Француз", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Глубже!" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Человек из Подольска" Семена Серзина, фильм Алексея Нужного "Огонь", а также "Текст" Клима Шипенко.
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
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Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
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Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
© Пресс-служба "Кинотавра"
Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"
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Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
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Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
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Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Bubblegum Production (2020)
Александр Паль в фильме "Глубже!"
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Александр Паль в фильме "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Китобой"
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Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
© Предоставлено "Про:взгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
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Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено "Про:взгляд"
© Централ Партнершип (2019)
Александр Петров в фильме "Текст"
9 из 9
Александр Петров в фильме "Текст"
© Централ Партнершип (2019)
1 из 9
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
2 из 9
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
3 из 9
Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"
© Пресс-служба "Кинотавра"
4 из 9
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
5 из 9
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
6 из 9
Александр Паль в фильме "Глубже!"
© Bubblegum Production (2020)
7 из 9
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
8 из 9
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено "Про:взгляд"
9 из 9
Александр Петров в фильме "Текст"
© Централ Партнершип (2019)
Среди анимационных фильмов в программе представят проекты "Снежная королева", "Три кота" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые на Russian Film Festival также будет представлена документальная лента — "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, добавили в пресс-службе.
Как отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко, важно развивать систему поддержки отечественного кино за рубежом.
"Одним из ключевых механизмов этого направления должен стать Russian Film Festival, успешно реализованный в период пандемии в прошлом году. Теперь мы заметно расширяем его географию, открываем для отечественных кинопроизводителей новые горизонты для продвижения. Надеемся, что фестиваль будет и дальше способствовать популяризации российского кинематографа в мире", - процитировали в пресс-службе слова Максимченко.
Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, в свою очередь, отметила, что российская киноиндустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень, и теперь проекты нужно продвигать не только для профессиональной аудитории, но и для зрителей, вызывая интерес к русскому кинематографу.
"Поэтому мы тщательно подобрали палитру из фильмов, созданных знаковыми режиссерами и студиями. В нее вошли и блокбастеры, и авторское кино, и российская анимация, уже давно популярная в мире. Russian Film Festival мы воспринимаем одновременно и как способ анализа региональных рынков, и как возможность рассказать о российских талантах и проектах", - подчеркнула Маркова.
Режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что интерес зарубежных зрителей к новым оригинальным сюжетам и историям из России растет.
"Недели Russian Film Festival — актуальный ответ на эти ожидания и огромное достижение в области инициативы, которая не пошла на спад под давлением пандемии, а, наоборот, нарастила объемы. Мы много говорим о рассеивании границ между странами, о всеобщей глобализации. Такие фестивали, как RFF, не только сглаживают границы, но наводят настоящие мосты, позволяя зрителям со всего мира увидеть наше кино", - процитировали Бондарчука в пресс-службе.
Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, проводимый "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль проводится с целью познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского кино и анимации. В 2020 году RFF собрал более 120 тысяч зрителей.