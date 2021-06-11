Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210611/festival-1736587578.html
Russian Film Festival пройдет почти по всему миру
Russian Film Festival пройдет почти по всему миру - РИА Новости, 11.06.2021
Russian Film Festival пройдет почти по всему миру
Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:20
2021-06-11T12:25
культура
евгения маркова
кино и сериалы
новости культуры
андрей кончаловский
иван твердовский
art pictures studio
михаил сегал
роскино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596136202_480:0:2400:1080_1920x0_80_0_0_6d8284caeb79f16c0c9c951cb3757f27.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскино".Уточняется, что программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, которые будут показаны на языке оригинала с субтитрами.В этом году в программу вошли картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", "Конференция" Ивана Твердовского, фильм Андрея Смирнова "Француз", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Глубже!" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Человек из Подольска" Семена Серзина, фильм Алексея Нужного "Огонь", а также "Текст" Клима Шипенко.Среди анимационных фильмов в программе представят проекты "Снежная королева", "Три кота" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые на Russian Film Festival также будет представлена документальная лента — "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, добавили в пресс-службе.Как отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко, важно развивать систему поддержки отечественного кино за рубежом."Одним из ключевых механизмов этого направления должен стать Russian Film Festival, успешно реализованный в период пандемии в прошлом году. Теперь мы заметно расширяем его географию, открываем для отечественных кинопроизводителей новые горизонты для продвижения. Надеемся, что фестиваль будет и дальше способствовать популяризации российского кинематографа в мире", - процитировали в пресс-службе слова Максимченко.Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, в свою очередь, отметила, что российская киноиндустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень, и теперь проекты нужно продвигать не только для профессиональной аудитории, но и для зрителей, вызывая интерес к русскому кинематографу.Режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что интерес зарубежных зрителей к новым оригинальным сюжетам и историям из России растет."Недели Russian Film Festival — актуальный ответ на эти ожидания и огромное достижение в области инициативы, которая не пошла на спад под давлением пандемии, а, наоборот, нарастила объемы. Мы много говорим о рассеивании границ между странами, о всеобщей глобализации. Такие фестивали, как RFF, не только сглаживают границы, но наводят настоящие мосты, позволяя зрителям со всего мира увидеть наше кино", - процитировали Бондарчука в пресс-службе.Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, проводимый "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль проводится с целью познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского кино и анимации. В 2020 году RFF собрал более 120 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20210608/variety-1736143914.html
https://ria.ru/20210610/kino-1735697991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596136202_720:0:2160:1080_1920x0_80_0_0_3cd0697d961974b8cbed4f79d591b24d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, андрей кончаловский, иван твердовский, art pictures studio, михаил сегал, роскино, федор бондарчук
Russian Film Festival пройдет почти по всему миру
12:20 11.06.2021 (обновлено: 12:25 11.06.2021)
 
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из фильма "Северный ветер"
Кадр из фильма Северный ветер
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia

Russian Film Festival пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, сообщило Роскино

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскино".
"В 2021 году Russian Film Festival (RFF) расширит свою географию. Фестиваль стартует в июне с мероприятия на латиноамериканской VOD-платформе Qubit (Аргентина, Чили и Уругвай) и продолжится в Казахстане… В июле RFF переместится в Азию, и в Южной Корее пройдет на крупнейшей локальной платформе Homechoice. Новая карта фестиваля также включает Индию, Азербайджан и Израиль. Осенью запланировано проведение второго выпуска фестиваля в Мексике, Испании и Бразилии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, которые будут показаны на языке оригинала с субтитрами.
В этом году в программу вошли картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", "Конференция" Ивана Твердовского, фильм Андрея Смирнова "Француз", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Глубже!" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Человек из Подольска" Семена Серзина, фильм Алексея Нужного "Огонь", а также "Текст" Клима Шипенко.
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи!
1 из 9
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
Кадр из фильма Конференция режиссера Ивана Твердовского
2 из 9
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
© Пресс-служба "Кинотавра"

Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"

Кадр из фильма Доктор Лиза
3 из 9

Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Кадр из фильма Серебряные коньки
4 из 9
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Пальма"
Съемки фильма Пальма
5 из 9
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
© Bubblegum Production (2020)

Александр Паль в фильме "Глубже!"

Кадр из фильма Глубже!
6 из 9

Александр Паль в фильме "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
© Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
7 из 9
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
© Предоставлено "Про:взгляд"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска
8 из 9
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено "Про:взгляд"
© Централ Партнершип (2019)

Александр Петров в фильме "Текст"

Кадр из фильма Текст
9 из 9

Александр Петров в фильме "Текст"

© Централ Партнершип (2019)
1 из 9
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
2 из 9
Кадр из фильма "Конференция" режиссера Ивана Твердовского
3 из 9

Чулпан Хаматова в фильме "Доктор Лиза"

© Пресс-служба "Кинотавра"
4 из 9
Кадр из фильма "Серебряные коньки"
© "Централ Партнершип"
5 из 9
Съемки фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено Централ Партнершип
6 из 9

Александр Паль в фильме "Глубже!"

© Bubblegum Production (2020)
7 из 9
Кадр из фильма "Китобой"
© Sony Pictures Releasing Russia
8 из 9
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Предоставлено "Про:взгляд"
9 из 9

Александр Петров в фильме "Текст"

© Централ Партнершип (2019)
Среди анимационных фильмов в программе представят проекты "Снежная королева", "Три кота" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые на Russian Film Festival также будет представлена документальная лента — "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, добавили в пресс-службе.
Как отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко, важно развивать систему поддержки отечественного кино за рубежом.
"Одним из ключевых механизмов этого направления должен стать Russian Film Festival, успешно реализованный в период пандемии в прошлом году. Теперь мы заметно расширяем его географию, открываем для отечественных кинопроизводителей новые горизонты для продвижения. Надеемся, что фестиваль будет и дальше способствовать популяризации российского кинематографа в мире", - процитировали в пресс-службе слова Максимченко.
Светлана Ходченкова / Юрий Борисов / Юлия Снигирь / Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 18:40Культура
Названы самые перспективные российские актеры и режиссеры
Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, в свою очередь, отметила, что российская киноиндустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень, и теперь проекты нужно продвигать не только для профессиональной аудитории, но и для зрителей, вызывая интерес к русскому кинематографу.
"Поэтому мы тщательно подобрали палитру из фильмов, созданных знаковыми режиссерами и студиями. В нее вошли и блокбастеры, и авторское кино, и российская анимация, уже давно популярная в мире. Russian Film Festival мы воспринимаем одновременно и как способ анализа региональных рынков, и как возможность рассказать о российских талантах и проектах", - подчеркнула Маркова.
Режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что интерес зарубежных зрителей к новым оригинальным сюжетам и историям из России растет.
"Недели Russian Film Festival — актуальный ответ на эти ожидания и огромное достижение в области инициативы, которая не пошла на спад под давлением пандемии, а, наоборот, нарастила объемы. Мы много говорим о рассеивании границ между странами, о всеобщей глобализации. Такие фестивали, как RFF, не только сглаживают границы, но наводят настоящие мосты, позволяя зрителям со всего мира увидеть наше кино", - процитировали Бондарчука в пресс-службе.
Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, проводимый "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль проводится с целью познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского кино и анимации. В 2020 году RFF собрал более 120 тысяч зрителей.
Кадр из фильма Ограбление по-джентльменски
Вчера, 08:00Культура
Броснан, западная мода и красные партизаны. Что идет в кино
 
КультураЕвгения МарковаКино и сериалыНовости культурыАндрей КончаловскийИван ТвердовскийArt Pictures StudioМихаил СегалРоскиноФедор Бондарчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин обсудит с Совбезом обеспечение безопасности на выборах в Госдуму
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:36Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:31Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
Лента новостейМолния