https://ria.ru/20210611/festival-1736587578.html

Russian Film Festival пройдет почти по всему миру

Russian Film Festival пройдет почти по всему миру - РИА Новости, 11.06.2021

Russian Film Festival пройдет почти по всему миру

Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:20

2021-06-11T12:20

2021-06-11T12:25

культура

евгения маркова

кино и сериалы

новости культуры

андрей кончаловский

иван твердовский

art pictures studio

михаил сегал

роскино

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Онлайн-фестиваль Russian Film Festival в 2021 году расширит географию и пройдет в странах Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ, где покажут "Дорогих товарищей!" Андрея Кончаловского, "Конференцию" Ивана Твердовского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие российские картины, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскино".Уточняется, что программа фестиваля ориентирована на широкую аудиторию. Зрители каждой страны увидят подборки художественных, документальных и анимационных картин последних лет, отмеченных наградами на российских и зарубежных фестивалях, которые будут показаны на языке оригинала с субтитрами.В этом году в программу вошли картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", "Конференция" Ивана Твердовского, фильм Андрея Смирнова "Француз", "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Глубже!" Михаила Сегала, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Человек из Подольска" Семена Серзина, фильм Алексея Нужного "Огонь", а также "Текст" Клима Шипенко.Среди анимационных фильмов в программе представят проекты "Снежная королева", "Три кота" и "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые на Russian Film Festival также будет представлена документальная лента — "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина, добавили в пресс-службе.Как отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко, важно развивать систему поддержки отечественного кино за рубежом."Одним из ключевых механизмов этого направления должен стать Russian Film Festival, успешно реализованный в период пандемии в прошлом году. Теперь мы заметно расширяем его географию, открываем для отечественных кинопроизводителей новые горизонты для продвижения. Надеемся, что фестиваль будет и дальше способствовать популяризации российского кинематографа в мире", - процитировали в пресс-службе слова Максимченко.Генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, в свою очередь, отметила, что российская киноиндустрия за последние годы вышла на качественно новый уровень, и теперь проекты нужно продвигать не только для профессиональной аудитории, но и для зрителей, вызывая интерес к русскому кинематографу.Режиссер и продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что интерес зарубежных зрителей к новым оригинальным сюжетам и историям из России растет."Недели Russian Film Festival — актуальный ответ на эти ожидания и огромное достижение в области инициативы, которая не пошла на спад под давлением пандемии, а, наоборот, нарастила объемы. Мы много говорим о рассеивании границ между странами, о всеобщей глобализации. Такие фестивали, как RFF, не только сглаживают границы, но наводят настоящие мосты, позволяя зрителям со всего мира увидеть наше кино", - процитировали Бондарчука в пресс-службе.Russian Film Festival - ежегодный фестиваль, проводимый "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль проводится с целью познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского кино и анимации. В 2020 году RFF собрал более 120 тысяч зрителей.

https://ria.ru/20210608/variety-1736143914.html

https://ria.ru/20210610/kino-1735697991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, андрей кончаловский, иван твердовский, art pictures studio, михаил сегал, роскино, федор бондарчук