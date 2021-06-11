https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736699138.html

Чижов оценил возможность возобновления саммитов Россия-Евросоюз

Чижов оценил возможность возобновления саммитов Россия-Евросоюз - РИА Новости, 11.06.2021

Чижов оценил возможность возобновления саммитов Россия-Евросоюз

Возобновление саммитов Россия - Евросоюз теоретически возможно, но не сегодня и не завтра, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T21:01

2021-06-11T21:01

2021-06-11T21:26

европарламент

россия

владимир чижов

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Возобновление саммитов Россия - Евросоюз теоретически возможно, но не сегодня и не завтра, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.При этом он отметил, что отношения России и Евросоюза "находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации".В частности, Чижов привел в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, уже пятую с начала года, которая, по его словам, содержит "все тот же набор измышлений, но уже с достаточно очевидным прицелом на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу". "То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее", - отметил он."Ситуация имеет тенденцию к обострению... несмотря на то, что за все последние годы мы ни одного переговорного трека не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный", - заключил Чижов.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html

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европарламент, россия, владимир чижов, евросоюз, в мире