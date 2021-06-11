В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Евросовета Мишель заявил, что Евросоюз не боится Россию
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Европейский союз хотел бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 глава Евросовета Шарль Мишель.
"По этому вопросу есть единство, это было очевидно на дебатах две недели назад (на саммите ЕС). Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом Владимиром Путиным неделю назад", - сказал он.
По словам главы Евросовета, трансатлантическая сплоченность Европы и США в отношении Москвы "поможет защитить общие интересы и ценности". "Мы проведем углубленную дискуссию с нашими партнерами, с США. У нас будет совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом накануне встречи Байдена с Путиным. Это демонстрирует нашу координацию. Чем больше будет трансатлантической сплоченности, тем больше будет влияния на защиту наших интересов, наших ценностей, и чтобы попытаться повилять на поведение России, которое мы хотели бы видеть более предсказуемыми и более стабильными", - пояснил Мишель.
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