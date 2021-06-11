https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию - РИА Новости, 11.06.2021

В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

Европейский союз хотел бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T19:29

2021-06-11T19:29

2021-06-11T19:29

россия

евросовет

шарль мишель

еврокомиссия

нато

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Европейский союз хотел бы, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными, заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24 глава Евросовета Шарль Мишель.По словам главы Евросовета, трансатлантическая сплоченность Европы и США в отношении Москвы "поможет защитить общие интересы и ценности". "Мы проведем углубленную дискуссию с нашими партнерами, с США. У нас будет совместный саммит с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом накануне встречи Байдена с Путиным. Это демонстрирует нашу координацию. Чем больше будет трансатлантической сплоченности, тем больше будет влияния на защиту наших интересов, наших ценностей, и чтобы попытаться повилять на поведение России, которое мы хотели бы видеть более предсказуемыми и более стабильными", - пояснил Мишель.Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Ей будет предшествовать саммит стран НАТО 14 июня в Брюсселе, а также саммит ЕС - США, который пройдет 15 июня.

https://ria.ru/20210607/putin-1736042836.html

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россия, евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, нато, джо байден, сша, в мире