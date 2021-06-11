https://ria.ru/20210611/evro-1736620489.html

Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта

Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта - РИА Новости, 11.06.2021

Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта

Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:54

2021-06-11T13:54

2021-06-11T13:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил рост, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля, курс евро - на 29 копеек, до 87,04 рубля. Евро на сообщениях падал до 87 рублей впервые с 17 марта.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.Кроме того, регулятор считает, что баланс рисков в РФ значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях.

https://ria.ru/20210609/litsenziya-1736238098.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика