https://ria.ru/20210611/evro-1736620489.html
Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта
Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта - РИА Новости, 11.06.2021
Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта
Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:54
2021-06-11T13:54
2021-06-11T13:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил рост, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля, курс евро - на 29 копеек, до 87,04 рубля. Евро на сообщениях падал до 87 рублей впервые с 17 марта.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта - до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.Кроме того, регулятор считает, что баланс рисков в РФ значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях.
https://ria.ru/20210609/litsenziya-1736238098.html
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экономика
Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта
13:54 11.06.2021 (обновлено: 13:59 11.06.2021)
Курс евро опустился до 87 рублей впервые с 17 марта