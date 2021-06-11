https://ria.ru/20210611/esminets-1736686875.html
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец вошел в Черное море - РИА Новости, 11.06.2021
Американский эсминец вошел в Черное море
Эсминец с управляемым ракетным оружием Военно-морских сил США зашел в Черное море. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:07
2021-06-11T19:07
2021-06-11T20:35
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Эсминец с управляемым ракетным оружием Военно-морских сил США зашел в Черное море."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) "Лабун" ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", — сообщили в Национальном центре управления обороной.Как сообщал ранее шестой флот США, эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун", а также противоракеты SM-3.Американские корабли периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два эсминца — "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей", а в мае — фрегат береговой охраны "Хамилтон".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210518/korabl-1732769463.html
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россия, черное море, сша, безопасность
Американский эсминец вошел в Черное море
19:07 11.06.2021 (обновлено: 20:35 11.06.2021)
Американский эсминец "Лабун" вошел в Черное море