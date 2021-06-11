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Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба
Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба - РИА Новости, 11.06.2021
Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба
Тете экс-депутата Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба группой лиц в особо крупном размере, сообщила РИА... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:50
2021-06-11T17:50
2021-06-11T18:02
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болгария
киев
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тете экс-депутата Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба группой лиц в особо крупном размере, сообщила РИА Новости её адвокат Анастасия Саморукова."Следователь предъявил Ирине Петровне обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 165 УК РФ, она отказалась от дальнейшей дачи показаний. Я по-прежнему считаю, что это дело гражданско-правового характера", - сказала собеседница агентства.Гудкова и Ермилову задержали 1 июня, тогда сообщалось, что им вменили причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона рублей.Ранее Гудков заявил, что выехал из России и через Киев отправился в Болгарию, где находятся его родители.
https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html
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россия, болгария, киев, происшествия
Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба
17:50 11.06.2021 (обновлено: 18:02 11.06.2021)
Тете Гудкова Ирине Ермилиной предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба