https://ria.ru/20210611/ermilina-1736669428.html

Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба

Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба - РИА Новости, 11.06.2021

Тете Гудкова предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба

Тете экс-депутата Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба группой лиц в особо крупном размере, сообщила РИА... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:50

2021-06-11T17:50

2021-06-11T18:02

россия

болгария

киев

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тете экс-депутата Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба группой лиц в особо крупном размере, сообщила РИА Новости её адвокат Анастасия Саморукова."Следователь предъявил Ирине Петровне обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 165 УК РФ, она отказалась от дальнейшей дачи показаний. Я по-прежнему считаю, что это дело гражданско-правового характера", - сказала собеседница агентства.Гудкова и Ермилову задержали 1 июня, тогда сообщалось, что им вменили причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона рублей.Ранее Гудков заявил, что выехал из России и через Киев отправился в Болгарию, где находятся его родители.

https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html

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россия, болгария, киев, происшествия