Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Массовая вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила Эльвира Набиуллина
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Что касается вклада вакцинации в рост ВВП - вакцинация создает коллективный иммунитет и, конечно, будет иметь положительное влияние на ВВП. Во-первых, могут быть сняты те оставшиеся ограничения, которые есть в ряде секторов, в том числе и в секторе услуг, и во-вторых, уменьшить возможности таких ограничений возможности каких-то волн, которые могут привести к новым ограничениям для экономики", - сказала Набиуллина.
По ее словам, "некоторые опасаются, что могут быть и мутации, и новые штаммы, и какие-то новые эпидемические волны, и, конечно, вакцинация - это абсолютно необходимо, чтобы создать коллективный иммунитет".
"И у инвесторов будет больше доверия к экономике России и у российских, и у иностранных, если такой коллективный иммунитет будет - это повышает инвестиционную привлекательность", - заключила глава регулятора.