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Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ - РИА Новости, 11.06.2021
Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:36
2021-06-11T16:36
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.По ее словам, "некоторые опасаются, что могут быть и мутации, и новые штаммы, и какие-то новые эпидемические волны, и, конечно, вакцинация - это абсолютно необходимо, чтобы создать коллективный иммунитет"."И у инвесторов будет больше доверия к экономике России и у российских, и у иностранных, если такой коллективный иммунитет будет - это повышает инвестиционную привлекательность", - заключила глава регулятора.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:36 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Массовая вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Что касается вклада вакцинации в рост ВВП - вакцинация создает коллективный иммунитет и, конечно, будет иметь положительное влияние на ВВП. Во-первых, могут быть сняты те оставшиеся ограничения, которые есть в ряде секторов, в том числе и в секторе услуг, и во-вторых, уменьшить возможности таких ограничений возможности каких-то волн, которые могут привести к новым ограничениям для экономики", - сказала Набиуллина.
По ее словам, "некоторые опасаются, что могут быть и мутации, и новые штаммы, и какие-то новые эпидемические волны, и, конечно, вакцинация - это абсолютно необходимо, чтобы создать коллективный иммунитет".
"И у инвесторов будет больше доверия к экономике России и у российских, и у иностранных, если такой коллективный иммунитет будет - это повышает инвестиционную привлекательность", - заключила глава регулятора.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
14:14
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Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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