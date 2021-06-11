https://ria.ru/20210611/ekonomika-1736652274.html

Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ

Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ - РИА Новости, 11.06.2021

Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ

Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:36

2021-06-11T16:36

2021-06-11T16:36

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса будет иметь положительное влияние на рост ВВП РФ и позволит избежать новых ограничений в экономике, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.По ее словам, "некоторые опасаются, что могут быть и мутации, и новые штаммы, и какие-то новые эпидемические волны, и, конечно, вакцинация - это абсолютно необходимо, чтобы создать коллективный иммунитет"."И у инвесторов будет больше доверия к экономике России и у российских, и у иностранных, если такой коллективный иммунитет будет - это повышает инвестиционную привлекательность", - заключила глава регулятора.

https://ria.ru/20210611/tsb-1736623971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика