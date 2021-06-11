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Под Белгородом четыре человека погибли в ДТП
Под Белгородом четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 11.06.2021
Под Белгородом четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Белгородской области, сообщает в пятницу УМВД по региону. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:14
2021-06-11T22:14
2021-06-11T22:14
белгородская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух легковых автомобилей в Белгородской области, сообщает в пятницу УМВД по региону.Авария произошла в 19.30 мск на 651-м километре федеральной автодороги "Крым" на территории Яковлевского городского округа."Произошло столкновение двух автомобилей - Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ 2112 погибли", - говорится в сообщении.В настоящее время полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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белгородская область, происшествия
Под Белгородом четыре человека погибли в ДТП
В Белгородской области четыре человека погибли в ДТП