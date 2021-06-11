https://ria.ru/20210611/dtp-1736701385.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 12.06.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
Два человека из числа пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T21:43
2021-06-11T21:43
2021-06-12T07:16
россия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Два человека из числа пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона.Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж" и грузовик MAN. В результате погибли два человека и восемь пострадали."Двое находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю", - говорится в сообщении.В салоне микроавтобуса находились 18 человек."Проведен осмотр места происшествия, изъята документация на транспортные средства, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html
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россия, воронежская область, происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
21:43 11.06.2021 (обновлено: 07:16 12.06.2021)
Прокуратура сообщила, что двое пострадавших в ДТП под Воронежем находятся в тяжелом состоянии
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Два человека из числа пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области
находятся в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж" и грузовик MAN. В результате погибли два человека и восемь пострадали.
"Двое находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю", - говорится в сообщении.
В салоне микроавтобуса находились 18 человек.
"Проведен осмотр места происшествия, изъята документация на транспортные средства, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует надзорное ведомство.