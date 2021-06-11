https://ria.ru/20210611/dtp-1736701385.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 12.06.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Два человека из числа пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T21:43

2021-06-11T21:43

2021-06-12T07:16

россия

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Два человека из числа пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура региона.Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Нововоронеж" и грузовик MAN. В результате погибли два человека и восемь пострадали."Двое находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса на перекрестке не уступил дорогу грузовому автомобилю", - говорится в сообщении.В салоне микроавтобуса находились 18 человек."Проведен осмотр места происшествия, изъята документация на транспортные средства, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

https://ria.ru/20210511/dtp-1731809110.html

россия

воронежская область

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россия, воронежская область, происшествия