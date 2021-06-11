https://ria.ru/20210611/dtp-1736665689.html

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 11.06.2021

В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

Два человека погибли, восемь получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:36

2021-06-11T17:36

2021-06-11T18:29

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли, восемь получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Новоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Новоронеж" и грузовик MAN. По его словам, столкнувшийся с грузовиком микроавтобус был рейсовый. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал. Детей среди пострадавших нет.Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html

воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия