https://ria.ru/20210611/dtp-1736665689.html
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 11.06.2021
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Два человека погибли, восемь получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:36
2021-06-11T17:36
2021-06-11T18:29
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли, восемь получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Новоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Новоронеж" и грузовик MAN. По его словам, столкнувшийся с грузовиком микроавтобус был рейсовый. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал. Детей среди пострадавших нет.Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20210610/dtp-1736397893.html
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воронежская область, происшествия
В Воронежской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
17:36 11.06.2021 (обновлено: 18:29 11.06.2021)
Два человека погибли и шесть пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком под Воронежем
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли, восемь получили травмы в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Авария произошла около в 16.20 мск в Каширском районе на 5 километре автодороги "Воронеж-Новоронеж-Луганск". Столкнулись микроавтобус Citroën, следовавший по маршруту "Воронеж - Новоронеж" и грузовик MAN.
"Семь пострадавших в Нововоронеж отправили, одна девушка отправлена в больницу "Электроника" Воронежа. Двое погибших и восемь раненных получается", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, столкнувшийся с грузовиком микроавтобус был рейсовый. По предварительной информации, водитель грузовика не пострадал. Детей среди пострадавших нет.
Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.