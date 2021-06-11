https://ria.ru/20210611/donbass-1736696904.html

В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского

В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского - РИА Новости, 11.06.2021

В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского

В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:32

2021-06-11T20:32

2021-06-11T20:32

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

луганск

оон

украина

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых был убит из снайперской винтовки иностранного производства. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины.Он подчеркнул, что до приезда Зеленского длительное время обстановка на линии соприкосновения оставалась относительно спокойной. "Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации", - дополнил Осадчий.Официальный представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что преступления, совершенные украинскими силовиками не останутся безнаказанными. "Действия украинских властей полностью противоречат поддержанным международным сообществом минским соглашениям и доказывают нежелание Киева разрешить конфликт мирным путем", - заявил Осадчий.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html

https://ria.ru/20210604/ukaz-1735738169.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, луганск, оон, украина, в мире