В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
В Луганске связали обострение обстановки в Донбассе с визитом президента Украины Зеленского
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых был убит из снайперской винтовки иностранного производства. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины.
"Анализ складывающейся в последние дни ситуации показывает, что Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в данном регионе. Это связано с посещением в период с 8 по 9 июня президентом Украины Владимиром Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем", - заявил Осадчий.
Он подчеркнул, что до приезда Зеленского длительное время обстановка на линии соприкосновения оставалась относительно спокойной. "Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации", - дополнил Осадчий.
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Официальный представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что преступления, совершенные украинскими силовиками не останутся безнаказанными. "Действия украинских властей полностью противоречат поддержанным международным сообществом минским соглашениям и доказывают нежелание Киева разрешить конфликт мирным путем", - заявил Осадчий.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.