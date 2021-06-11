Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/donbass-1736696904.html
В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского
В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского - РИА Новости, 11.06.2021
В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского
В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:32
2021-06-11T20:32
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир зеленский
луганск
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735270844_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0a27e348d05226bdbd9c126395816380.jpg
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых был убит из снайперской винтовки иностранного производства. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины.Он подчеркнул, что до приезда Зеленского длительное время обстановка на линии соприкосновения оставалась относительно спокойной. "Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации", - дополнил Осадчий.Официальный представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что преступления, совершенные украинскими силовиками не останутся безнаказанными. "Действия украинских властей полностью противоречат поддержанным международным сообществом минским соглашениям и доказывают нежелание Киева разрешить конфликт мирным путем", - заявил Осадчий.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210609/provokatsiya-1736350151.html
https://ria.ru/20210604/ukaz-1735738169.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735270844_613:0:2650:1528_1920x0_80_0_0_10ef8259bd9f703981f2cbf28ffbc28d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, луганск, оон, украина, в мире
В ЛНР связали обострение обстановки в Донбассе с визитом Зеленского
20:32 11.06.2021
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

В Луганске связали обострение обстановки в Донбассе с визитом президента Украины Зеленского

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. В Луганске связывают обострение обстановки в Донбассе с визитом в регион президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что в результате нападения диверсионной группы украинских силовиков убиты пятеро сотрудников Народной милиции ЛНР, один из которых был убит из снайперской винтовки иностранного производства. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня со 2 июня не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины.

"Анализ складывающейся в последние дни ситуации показывает, что Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в данном регионе. Это связано с посещением в период с 8 по 9 июня президентом Украины Владимиром Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем", - заявил Осадчий.

Он подчеркнул, что до приезда Зеленского длительное время обстановка на линии соприкосновения оставалась относительно спокойной. "Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации", - дополнил Осадчий.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 18:27
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе
Официальный представитель оборонного ведомства республики подчеркнул, что преступления, совершенные украинскими силовиками не останутся безнаказанными. "Действия украинских властей полностью противоречат поддержанным международным сообществом минским соглашениям и доказывают нежелание Киева разрешить конфликт мирным путем", - заявил Осадчий.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 23:50
В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЛуганскООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
05:41В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
05:10Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России
Лента новостейМолния