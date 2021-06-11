https://ria.ru/20210611/donbass-1736630992.html

Представитель ЛНР потребовал судить Протасевича в Донбассе

Представитель ЛНР потребовал судить Протасевича в Донбассе - РИА Новости, 11.06.2021

Представитель ЛНР потребовал судить Протасевича в Донбассе

Суд над основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем должен пройти в ЛНР и ДНР, у него "достаточно преступлений... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:48

2021-06-11T14:48

2021-06-11T14:48

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

родион мирошник

ryanair

луганская народная республика

кгб белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734447945_0:547:1451:1363_1920x0_80_0_0_39952a4c8606322394d553fa4a020e45.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд над основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем должен пройти в ЛНР и ДНР, у него "достаточно преступлений на обе республики", заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что правоохранители республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Протасевича, арестованного в Минске. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не против опроса Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск.Как отметил Мирошник, в ЛНР создана следственная группа, которая занимается делом Протасевича. "Соответствующие документы уже направлены непосредственно правоохранительным органам Белоруссии, идет работа в бюрократическом плане, а затем должна быть определена процедура, каким образом наши следственные органы получат доступ к Протасевичу для того, чтобы получить от него объяснения по тем фактам, которыми он располагает", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам представителя ЛНР, "можно ставить вопрос" о суде над Протасевичем в республике. "Но я бы не бежал впереди дыма паровоза. Сейчас нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы и после этого можно будет тогда уже вести речь о взаимоотношениях ЛНР и Белоруссии, о том, каким образом привлекать человека, который совершил преступления на Донбассе, привлекать его суду именно у нас. То есть я считаю, что это вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная, скрупулезная работа", - подчеркнул он"Мы в этом (суде над Протасевичем в ЛНР) полностью убеждены, - во первых, не только в Луганске, но и в Донецке, потому что преступлений там достаточно на обе республики и на людей, которые являются нашими гражданами. Поэтому если брать с точки зрения справедливости, то, конечно же, да – и Протасевич, и его так называемые собратья должны ответить за свои преступления, которые они совершали, здесь", - заключил Мирошник.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20210604/protasevich-1735655045.html

https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

https://ria.ru/20210607/nexta-1736055170.html

россия

луганская народная республика

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, родион мирошник, ryanair, луганская народная республика, кгб белоруссии, белоруссия, в мире