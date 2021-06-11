Представитель ЛНР потребовал судить Протасевича в Донбассе
© REUTERS / Telegram@ZheltyeslivyЗадержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Суд над Протасевичем должен быть в Донбассе, заявил представитель ЛНР Родион Мирошник
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд над основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем должен пройти в ЛНР и ДНР, у него "достаточно преступлений на обе республики", заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что правоохранители республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Протасевича, арестованного в Минске. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не против опроса Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск.
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Как отметил Мирошник, в ЛНР создана следственная группа, которая занимается делом Протасевича. "Соответствующие документы уже направлены непосредственно правоохранительным органам Белоруссии, идет работа в бюрократическом плане, а затем должна быть определена процедура, каким образом наши следственные органы получат доступ к Протасевичу для того, чтобы получить от него объяснения по тем фактам, которыми он располагает", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам представителя ЛНР, "можно ставить вопрос" о суде над Протасевичем в республике. "Но я бы не бежал впереди дыма паровоза. Сейчас нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы и после этого можно будет тогда уже вести речь о взаимоотношениях ЛНР и Белоруссии, о том, каким образом привлекать человека, который совершил преступления на Донбассе, привлекать его суду именно у нас. То есть я считаю, что это вполне возможно, но этому будет предшествовать серьезная, скрупулезная работа", - подчеркнул он
"Мы в этом (суде над Протасевичем в ЛНР) полностью убеждены, - во первых, не только в Луганске, но и в Донецке, потому что преступлений там достаточно на обе республики и на людей, которые являются нашими гражданами. Поэтому если брать с точки зрения справедливости, то, конечно же, да – и Протасевич, и его так называемые собратья должны ответить за свои преступления, которые они совершали, здесь", - заключил Мирошник.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.