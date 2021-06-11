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ВСУ пытаются скрыть от ОБСЕ вооружение в Рубежном, заявили в ЛНР
ВСУ пытаются скрыть от ОБСЕ вооружение в Рубежном, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.06.2021
ВСУ пытаются скрыть от ОБСЕ вооружение в Рубежном, заявили в ЛНР
Украинские силовики пытаются скрыть свое вооружение и военную технику в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, используя для этого станции... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:09
2021-06-11T13:09
2021-06-11T13:09
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
донбасс
луганская народная республика
рубежное
в мире
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики пытаются скрыть свое вооружение и военную технику в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе, используя для этого станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики разместили самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра, 12 танков Т-64 и 17 танков Т-72Б на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Рубежное в Донбассе."Для исключения обнаружения сотрудниками миссии (СММ) ОБСЕ вооружения и военной техники командование оперативно-тактической группировки "Север" активно применяет средства РЭБ. Так, в районе железнодорожной станции в районе населенного пункта Рубежное зафиксирована работа станции радиоподавления каналов управления и навигации БПЛА "Буковель-АД" (украинских силовиков - ред.)", - сообщил представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции постоянно наблюдают за противником, строго придерживаясь условий перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменение обстановки.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, луганская народная республика, рубежное, в мире
ВСУ пытаются скрыть от ОБСЕ вооружение в Рубежном, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ скрывают вооружение в Рубежном с помощью станции радиоэлектронной борьбы