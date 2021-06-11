https://ria.ru/20210611/dollar-1736649532.html
Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах
Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах - РИА Новости, 11.06.2021
Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах
ЦБ в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время Банк России не... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:20
2021-06-11T16:20
2021-06-11T16:20
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40864/36/408643663_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a10149d412bb68b11d8c1f7137237f1.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ - это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов", - сказала она в ходе пресс-конференции."Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но, тем не менее, валютная структура резервов, еще раз подчеркну, безусловно отражает разного рода риски, в том числе, неэкономического характера", - добавила она.
https://ria.ru/20210611/tsb-1736623971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40864/36/408643663_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7cfb2cbca2397d87a2a4ffd7bd282710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах
Набиуллина заявила, что Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ
в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время Банк России
не намерен полностью отказываться от доллара в резервах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина
.
"Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ - это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов", - сказала она в ходе пресс-конференции.
"Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но, тем не менее, валютная структура резервов, еще раз подчеркну, безусловно отражает разного рода риски, в том числе, неэкономического характера", - добавила она.