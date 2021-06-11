https://ria.ru/20210611/dollar-1736649532.html

Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах

Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах - РИА Новости, 11.06.2021

Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах

ЦБ в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время Банк России не... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:20

2021-06-11T16:20

2021-06-11T16:20

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ЦБ в решении о структуре международных резервов РФ будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время Банк России не намерен полностью отказываться от доллара в резервах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы при принятии решения, тем не менее, учитываем валютную структуру ФНБ, изменения в валютной структуре ФНБ. Но при этом, я уже сказала, что это только один из факторов, потому что ФНБ - это около одной пятой ЗВР. При этом мы уже в 2018 году произвели основные изменения в структуре наших золотовалютных резервов", - сказала она в ходе пресс-конференции."Что касается наших резервов, как я уже сказала, мы основные изменения произвели в 2018 году и эти изменения исходили из того, что мы принимали во внимание и доходность, конечно, и ликвидность разного рода резервных активов, но и надежность, и учитывали не только финансово-экономические риски, но и риски неэкономического характера. Мы не намерены полностью отказываться от доллара, но, тем не менее, валютная структура резервов, еще раз подчеркну, безусловно отражает разного рода риски, в том числе, неэкономического характера", - добавила она.

https://ria.ru/20210611/tsb-1736623971.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика