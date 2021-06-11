https://ria.ru/20210611/dokumenty-1736552996.html

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Литвы

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Литвы - РИА Новости, 11.06.2021

Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Литвы

Министерство обороны запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить", посвященный сохранению... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T00:15

2021-06-11T00:15

2021-06-11T11:21

россия

прибалтика

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

т-34

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

москва

ссср

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министерство обороны запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить", посвященный сохранению памяти о воинах Красной армии, погибших при освобождении Литовской ССР в годы Великой Отечественной войны.Там представлены материалы из Центрального архива Минобороны, рассказывающие о кровопролитных боях за освобождение Литвы, а также фотосвидетельства "мелкой литовской войны с великим прошлым".Освобождение Литвы от немецко-фашистской оккупации началось летом 1944 года. Красная армия встретила ожесточенное сопротивление — немецкие войска пытались не допустить ее выхода к границам Восточной Пруссии. Советские безвозвратные потери составили 137,2 тысячи человек, кроме того, в литовской земле покоятся еще десятки тысяч советских военнопленных и солдат, погибших в тяжелейших оборонительных боях лета 1941-го. Всего в республике сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны.С середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям, отмечает Минобороны."С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной армии. Таким образом, власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским солдатам и офицерам, что, в свою очередь, становится предлогом для переноса и даже вывоза захоронений", — заявили в ведомстве.Причем, подчеркнули в Минобороны, литовские власти пытаются вычеркнуть из истории собственных героев — литовцев, сражавшихся с нацистами в рядах Красной армии. Вместо этого воздвигаются мемориалы националистам — пособникам гитлеровцев.Как пример отношения современной Литвы к памяти павших Минобороны приводит фотографии воинского захоронения в поселке Жалёйи. Здесь покоятся 1157 солдат 11-й гвардейской армии, погибших в августе 1944 года. "Представленные материалы свидетельствуют, что здешние мемориалы нуждаются в восстановлении надписей, в ремонте ограждения, в выравнивании бордюров и бетонных плиток, в очистке основного памятника. Однако литовская сторона не дает разрешения на проведение ремонтно-восстановительных работ", — отмечают в российском военном ведомстве.Еще один пример — памятник советским воинам в Шауляе, снесенный в начале декабря 2019-го."Памятник был установлен в том месте, куда после окончания Великой Отечественной войны перезахоронили останки более 50 советских солдат. Против его сноса выступали представители ветеранских организаций и посольство России в Литве, однако власти к ним не прислушались", — сообщает Минобороны.Кроме того, министерство рассекретило журналы боевых донесений советских армий и наградные листы с описаниями конкретных эпизодов. Это дает представление о ходе боев за освобождение Литвы.Так, в журнале боевых действий 33-й армии за август 1944 года рассказывается о сражении у станции Вилкавишки."В течение 10 августа противник при поддержке сильного артиллерийского и минометного огня и огня танков и самоходных орудий с мест вел упорные бои <…> В полосе армии в течение 10.08 действовало до 18 артиллерийских и семи минометных батарей, шесть отдельный орудий и пять отдельных минометов и семь шестиствольных минометов. Выполняя приказ командующего войсками фронта, войска армии на правом своем фланге в течение ночи произвели перегруппировку, в центре и на левом фланге с рассветом начали вести бой по уничтожению противника".Бой с переменным успехом продолжался 11 часов, фашисты упорно отстаивали свои позиции, хотя и несли большие потери, и только в полдень подразделения красноармейцев сломили их сопротивление и ворвались на станцию.Другой эпизод показывает тактическое мастерство советских командиров. "Противник стремился добиться успеха не только силой, но и маневром. Каждый новый контрудар он наносил в новом месте. Непрерывно наблюдая за передвижением противника, наши танкисты и артиллеристы быстро меняли позиции и неизменно появлялись на его пути. Кроме того, если враг сосредотачивал свои основные силы на правом крыле армии, против частей 62-го стрелкового корпуса, ослабляя в известной мере левый свой фланг, командование армией немедленно предпринимало наступательные действия на этом участке", — говорится в журнале.В наградном листе на командира стрелковой роты старшего лейтенанта Изота Вакарина описан ожесточенный бой с фашистами. Немецкая рота пошла в контратаку и, пользуясь численным превосходством, окружила Вакарина и семерых бойцов. "Боеприпасы были на исходе, но, несмотря на это, он решил вступить в неравный бой. Пьяные фашисты шли во весь рост и кричали "Рус, сдавайся!", но тов. Вакарин с возгласом "Большевики не сдаются!" метким броском гранаты и очередью из автомата уничтожил окруживших его врагов", — рассказывается в листе.Пятая контратака позволила гитлеровцам подобраться к позициям бойцов Вакарина на 80-100 метров. Старший лейтенант получил ранение в спину, но, видя, что наступил критический момент, поднялся во весь рост и с криком: "Демидовцы! Ни шагу назад! Вперед! За мной!" — поднял всех и решительным ударом опрокинул фашистов.В другом наградном листе рассказывается о подвиге командира танкового батальона старшего лейтенанта Михаила Батракова. Его рота в составе шести танков Т-34 попала в окружение, фашисты начали фланговые атаки по 10 танков с каждой стороны."Потеряв половину танков, немцы откатились назад. Потом, через 20-30 минут, последовала одна за другой еще три яростные танковые атаки противника, и каждый раз немцы были вынуждены отходить с большими потерями. В последних атаках немцы потеряли еще восемь танков. После этого тов. Батраков встал в рост в башне своего танка для лучшего руководства, вывел свой танк в первые ряды сражающихся и повел роту в решительную контратаку на врага", — говорится в документе.Материалы в рамках проекта "Без срока давности" публикуются для противодействия фальсификациям истории и сохранения памяти о мужестве и героизме воинов Красной армии.

https://ria.ru/20210604/dokumenty-1735532734.html

https://ria.ru/20210603/minoborony-1735439844.html

https://ria.ru/20210604/pamyatniki-1735533706.html

https://ria.ru/20210521/praga-1733218913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, прибалтика, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), т-34, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, москва, ссср, литва