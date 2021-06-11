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Россиянам рассказали об инструментах для повышения доходов на пенсии

Россиянам рассказали об инструментах для повышения доходов на пенсии - РИА Новости, 11.06.2021

Россиянам рассказали об инструментах для повышения доходов на пенсии

Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в интервью радио Sputnik объяснил, как действовать, чтобы доход... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T02:10

2021-06-11T02:10

2021-06-11T11:18

евгений якушев

россия

пенсии

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев в интервью радио Sputnik объяснил, как действовать, чтобы доход после достижения пенсионного возраста соответствовал ожиданиям.Россияне могут заранее получить информацию о размере выплат, которые обеспечит им государство после выхода на пенсию. Но многие бывают разочарованы открывшейся перспективой. В таких случаях Якушев советует полагаться на дополнительные сбережения и заранее начинать копить деньги. Инструментов для этого существует много, но выбирать их нужно в зависимости от уровня своей подготовки и отношения к риску, отметил эксперт.Получать на пенсии доход, сопоставимый с заработной платой, можно лишь в том случае, если заняться накоплениями заранее, продолжил он."Это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию и проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезках времени", — пояснил эксперт.Если приступить к формированию сбережений слишком поздно, то придется ежемесячно откладывать заметно большие суммы, чем в том случае, когда впереди еще много времени, отметил он."Нужно планировать пенсию", — заключил Якушев.

https://ria.ru/20210610/vyplaty-1736383760.html

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евгений якушев, россия, пенсии, высшая школа экономики (вшэ), общество