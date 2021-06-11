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Под Волгоградом девочка погибла, отравившись угарным газом

Под Волгоградом девочка погибла, отравившись угарным газом - РИА Новости, 11.06.2021

Под Волгоградом девочка погибла, отравившись угарным газом

СК завел дело против жительницы Волгоградской области после гибели ее 2-летней дочери, которая, оставшись одна дома, отравилась угарным газом, сообщает в... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T14:37

2021-06-11T14:37

2021-06-11T14:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 11 июн - РИА Новости. СК завел дело против жительницы Волгоградской области после гибели ее 2-летней дочери, которая, оставшись одна дома, отравилась угарным газом, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным ведомства, вечером в четверг в доме у жительницы города Суровикино отключили электричество, она зажгла свечу и поставила ее на телевизор. Когда ее дочка уснула, женщина оставила ее одну при свече и ушла в гости, где употребляла спиртное. По данным следствия, из-за свечи оплавился и задымился телевизор. Вернувшись домой, женщина с помощью соседей вызвала спасательные службы и скорую помощь."Прибывшие врачи лишь констатировали смерть малолетней", - говорится в сообщении СУСК. По данным регионального главка МВД, ребенок отравился угарным газом.Как отмечает следственное управление, против женщины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". По данным ведомства, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу и незаконное проникновение в жилище.

https://ria.ru/20210607/rebenok-1735940595.html

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия