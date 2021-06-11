https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html

Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием

Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием - РИА Новости, 11.06.2021

Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием

Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:21

2021-06-11T16:21

2021-06-11T16:21

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

олег дерипаска

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Миллирадер не в первый раз выступает с критикой политики Центробанка. Недавно он заявил, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", а "ставки слишком высокие, развиваться невозможно". Однако президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что регулятор и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.Банк России 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых. Отмечается, что эта мера должна снизить темпы инфляции, укрепить курс рубля и привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

https://ria.ru/20210605/deripaska-1735755600.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), владимир путин, олег дерипаска, экономика