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Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием
Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием - РИА Новости, 11.06.2021
Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием
Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:21
2021-06-11T16:21
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Миллирадер не в первый раз выступает с критикой политики Центробанка. Недавно он заявил, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", а "ставки слишком высокие, развиваться невозможно". Однако президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что регулятор и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.Банк России 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых. Отмечается, что эта мера должна снизить темпы инфляции, укрепить курс рубля и привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, олег дерипаска, экономика
Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием
16:21 11.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Миллиардер Дерипаска назвал решение ЦБ о повышении ключевой ставки безумием

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Я так понял, лоббисты carry-tradings (подход для получения прибыли за счёт разной величины процентных ставок – Прим.Ред.) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике", – написал бизнесмен.
Миллирадер не в первый раз выступает с критикой политики Центробанка. Недавно он заявил, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", а "ставки слишком высокие, развиваться невозможно". Однако президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что регулятор и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.
Банк России 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5 процента годовых. Отмечается, что эта мера должна снизить темпы инфляции, укрепить курс рубля и привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
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