https://ria.ru/20210611/delo-1736703030.html

В Сочи мужчина пытался похитить ребенка

В Сочи мужчина пытался похитить ребенка - РИА Новости, 11.06.2021

В Сочи мужчина пытался похитить ребенка

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:06

2021-06-11T22:06

2021-06-11T22:06

сочи

происшествия

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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, неизвестный схватил ребенка и, затолкав его в коробку, принялся убегать, однако буквально сразу споткнулся и выронил малыша. После этого злоумышленник скрылся, но его в скором времени задержали."Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сказали в пресс-службе.Иные детали инцидента в ведомстве пока не уточняют.

https://ria.ru/20210430/arest-1730678537.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия