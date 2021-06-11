https://ria.ru/20210611/delo-1736703030.html
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка - РИА Новости, 11.06.2021
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:06
2021-06-11T22:06
2021-06-11T22:06
сочи
происшествия
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, неизвестный схватил ребенка и, затолкав его в коробку, принялся убегать, однако буквально сразу споткнулся и выронил малыша. После этого злоумышленник скрылся, но его в скором времени задержали."Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сказали в пресс-службе.Иные детали инцидента в ведомстве пока не уточняют.
https://ria.ru/20210430/arest-1730678537.html
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сочи, происшествия
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
В Сочи возбудил дело против мужчины, который пытался похитить ребенка
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи
, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.
Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, неизвестный схватил ребенка и, затолкав его в коробку, принялся убегать, однако буквально сразу споткнулся и выронил малыша. После этого злоумышленник скрылся, но его в скором времени задержали.
"Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сказали в пресс-службе.
Иные детали инцидента в ведомстве пока не уточняют.