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В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка - РИА Новости, 11.06.2021
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:06
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сочи
происшествия
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СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, неизвестный схватил ребенка и, затолкав его в коробку, принялся убегать, однако буквально сразу споткнулся и выронил малыша. После этого злоумышленник скрылся, но его в скором времени задержали."Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сказали в пресс-службе.Иные детали инцидента в ведомстве пока не уточняют.
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сочи, происшествия
В Сочи мужчина пытался похитить ребенка
22:06 11.06.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

В Сочи возбудил дело против мужчины, который пытался похитить ребенка

Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося похитить ребенка в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.
Информация о том, что мужчина в Сочи пытался похитить двухлетнего мальчика, появилась в социальных сетях. Согласно сообщениям, неизвестный схватил ребенка и, затолкав его в коробку, принялся убегать, однако буквально сразу споткнулся и выронил малыша. После этого злоумышленник скрылся, но его в скором времени задержали.
"Возбуждено уголовное дело, ведется следствие", - сказали в пресс-службе.
Иные детали инцидента в ведомстве пока не уточняют.
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