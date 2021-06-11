https://ria.ru/20210611/daniya-1736697735.html

В Дании обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

В Дании обвинили Россию в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 12.06.2021

В Дании обвинили Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Дании утверждает, что российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушное пространство страны, сообщило агентство Ritzau. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T20:37

2021-06-11T20:37

2021-06-12T04:41

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МУРМАНСК, 11 июн – РИА Новости. Министерство обороны Дании утверждает, что российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушное пространство страны, сообщило агентство Ritzau.Отмечается, что министр обороны Дании Трине Брамсен пояснила, что военное ведомство пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. По ее утверждению, за день "зафиксировано сразу два случая вторжения российских самолетов в воздушное пространство Дании"."Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьезной", - приводит агентство слова министра.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что считает недопустимым, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство Дании."Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство Дании, причем дважды за день. Такие действия похожи на умышленные", - написал министр своем Twitter и добавил, что уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20210507/estoniya-1731417598.html

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