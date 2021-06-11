https://ria.ru/20210611/dagestan-1736700550.html

В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин

В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин - РИА Новости, 11.06.2021

В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию об инциденте с убежищем для женщин,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T21:32

2021-06-11T21:32

2021-06-11T22:29

россия

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию об инциденте с убежищем для женщин, нуждающимся в помощи.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсети видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в такую квартиру попытались ворваться местные полицейские с чеченскими коллегами, которые без предупреждения начали вскрывать дверь. По информации из соцсетей, они искали жительницу Чечни, которая сбежала в соседний регион, ее задержали.Как заявил РИА Новости Алиев, в аппарат омбудсмена не поступало никаких обращений по поводу инцидента в кризисном центре для женщин.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210409/poboi-1727587058.html

россия

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"Все девочки в синяках" — правозащитница о задержании подопечных кризисного центра Ruptly поговорило с Екатериной Нерозниковой — участницей проекта помощи жертвам домашнего насилия «Марем». Сегодня полиция Дагестана задержала пять активисток группы, в том числе чеченку Халимат Тарамову, заявившую о «регулярных побоях» дома. 2021-06-11T21:32 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, республика дагестан, происшествия