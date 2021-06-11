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В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин
В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин - РИА Новости, 11.06.2021
В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию об инциденте с убежищем для женщин,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T21:32
2021-06-11T21:32
2021-06-11T22:29
россия
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию об инциденте с убежищем для женщин, нуждающимся в помощи.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсети видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в такую квартиру попытались ворваться местные полицейские с чеченскими коллегами, которые без предупреждения начали вскрывать дверь. По информации из соцсетей, они искали жительницу Чечни, которая сбежала в соседний регион, ее задержали.Как заявил РИА Новости Алиев, в аппарат омбудсмена не поступало никаких обращений по поводу инцидента в кризисном центре для женщин.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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2021-06-11T21:32
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россия, республика дагестан, происшествия
В Дагестане проверят данные о скандале с кризисной квартирой для женщин
21:32 11.06.2021 (обновлено: 22:29 11.06.2021)
Омбудсмен Дагестана обратился в прокуратуру после проверки кризисной квартиры для женщин