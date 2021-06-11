"Коммунисты России" просят Доронину "изгнать Бузову из театра, как беса"
15:34 11.06.2021 (обновлено: 17:17 11.06.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света"
"Коммунисты России" просят президента МХАТа Доронину "изгнать Бузову из театра, как беса"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит президента МХАТа имени Горького Татьяну Доронину заменить певицу Ольгу Бузову в спектакле о молодом Иосифе Сталине на профессиональную актрису, заявил глава партии Максим Сурайкин.
Ранее сообщалось, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный Грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул".
"Просим в письме Татьяну Васильевну Доронину, которую мы очень любим и гордимся ею, используя свои полномочия президента МХАТа, заменить эту одиозную Бузову в спектакле о Сталине на нормальную, профессиональную актрису", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.
По мнению главы партии, девушка, чья карьера началась с шоу "Дом-2", не может играть соратницу молодого Сталина и революционерку.
"Мы не хотим вмешиваться в репертуарную политику театра, сам спектакль нам не очень нравится, но пусть решают зрители его судьбу. Доронина – человек патриотических взглядов, надеемся, она нас поддержит и изгонит Бузову из театра, как беса", - заключил Сурайкин.
Ранее народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа, отметив, что он мог бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.