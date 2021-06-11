https://ria.ru/20210611/buzova-1736641020.html

"Коммунисты России" просят Доронину "изгнать Бузову из театра, как беса"

"Коммунисты России" просят Доронину "изгнать Бузову из театра, как беса" - РИА Новости, 11.06.2021

"Коммунисты России" просят Доронину "изгнать Бузову из театра, как беса"

Партия "Коммунисты России" просит президента МХАТа имени Горького Татьяну Доронину заменить певицу Ольгу Бузову в спектакле о молодом Иосифе Сталине на... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:34

2021-06-11T15:34

2021-06-11T17:17

культура

россия

коммунисты россии

константин станиславский

эдуард бояков

сергей безруков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" просит президента МХАТа имени Горького Татьяну Доронину заменить певицу Ольгу Бузову в спектакле о молодом Иосифе Сталине на профессиональную актрису, заявил глава партии Максим Сурайкин.Ранее сообщалось, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный Грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул"."Просим в письме Татьяну Васильевну Доронину, которую мы очень любим и гордимся ею, используя свои полномочия президента МХАТа, заменить эту одиозную Бузову в спектакле о Сталине на нормальную, профессиональную актрису", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.По мнению главы партии, девушка, чья карьера началась с шоу "Дом-2", не может играть соратницу молодого Сталина и революционерку."Мы не хотим вмешиваться в репертуарную политику театра, сам спектакль нам не очень нравится, но пусть решают зрители его судьбу. Доронина – человек патриотических взглядов, надеемся, она нас поддержит и изгонит Бузову из театра, как беса", - заключил Сурайкин.Ранее народный артист РФ Сергей Безруков раскритиковал новый спектакль МХАТа, отметив, что он мог бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/buzova-1736625615.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/buzova-1736441467.html

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россия, коммунисты россии, константин станиславский, эдуард бояков, сергей безруков