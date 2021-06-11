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Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом - РИА Новости, 11.06.2021
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
Бундестаг ФРГ в пятницу продлил на три месяца режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:23
2021-06-11T18:23
2021-06-11T18:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Бундестаг ФРГ в пятницу продлил на три месяца режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба бундестага.Дебаты по этому решению проходили в пятницу, ряд политиков, в первую очередь, фракция Свободной демократической партии, требовали отменить режим эпидемиологической ситуации, однако большинство депутатов поддержали резолюцию партий правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии.Режим эпидемиологической ситуации национального масштаба был введен 28 марта прошлого года. Он позволяет правительству и региональным властями принимать необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.В настоящее время заболеваемость коронавирусом в Германии находится на минимальном уровне со времени третьей волны пандемии, которая началась в марте текущего года. Так, за последние сутки в стране выявили 2,4 тысячи новых случаев COVID-19. В стране полностью привиты почти 25% населения, минимум одну прививку сделали почти половине населения страны.
https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733501429.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, бундестаг германии, германия, в мире
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
Парламент Германии продлил режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба"