Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/bundestag-1736678303.html
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом - РИА Новости, 11.06.2021
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
Бундестаг ФРГ в пятницу продлил на три месяца режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:23
2021-06-11T18:23
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бундестаг германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591274387_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_2a40ccb018c626940082c48d1416fb4c.jpg
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Бундестаг ФРГ в пятницу продлил на три месяца режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба бундестага.Дебаты по этому решению проходили в пятницу, ряд политиков, в первую очередь, фракция Свободной демократической партии, требовали отменить режим эпидемиологической ситуации, однако большинство депутатов поддержали резолюцию партий правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии.Режим эпидемиологической ситуации национального масштаба был введен 28 марта прошлого года. Он позволяет правительству и региональным властями принимать необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.В настоящее время заболеваемость коронавирусом в Германии находится на минимальном уровне со времени третьей волны пандемии, которая началась в марте текущего года. Так, за последние сутки в стране выявили 2,4 тысячи новых случаев COVID-19. В стране полностью привиты почти 25% населения, минимум одну прививку сделали почти половине населения страны.
https://ria.ru/20210523/koronavirus-1733501429.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591274387_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_8ccae75f5fabbe646d5af637fa03bcf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, бундестаг германии, германия, в мире
Бундестаг продлил на три месяца режим ЧС в связи с коронавирусом
18:23 11.06.2021
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкСтолы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине
Столы и стулья возле закрытого кафе на площади Александерплац в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
Перейти в фотобанк

Парламент Германии продлил режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба"

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Бундестаг ФРГ в пятницу продлил на три месяца режим "эпидемиологической ситуации национального масштаба" в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба бундестага.
Дебаты по этому решению проходили в пятницу, ряд политиков, в первую очередь, фракция Свободной демократической партии, требовали отменить режим эпидемиологической ситуации, однако большинство депутатов поддержали резолюцию партий правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии.
Автомобиль скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 05:33Распространение коронавируса
Ущерб для экономики Германии от COVID-19 оценили в 300 миллиардов евро
Режим эпидемиологической ситуации национального масштаба был введен 28 марта прошлого года. Он позволяет правительству и региональным властями принимать необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса.
В настоящее время заболеваемость коронавирусом в Германии находится на минимальном уровне со времени третьей волны пандемии, которая началась в марте текущего года. Так, за последние сутки в стране выявили 2,4 тысячи новых случаев COVID-19. В стране полностью привиты почти 25% населения, минимум одну прививку сделали почти половине населения страны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБундестаг ГерманииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
05:41В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
05:10Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России
Лента новостейМолния