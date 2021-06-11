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В пакистанской провинции заблокируют SIM-карты непривитых от COVID-19

В пакистанской провинции заблокируют SIM-карты непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021

В пакистанской провинции заблокируют SIM-карты непривитых от COVID-19

Пенджаб, самая густонаселенная провинция Пакистана, заблокирует SIM-карты людей, отказывающихся прививаться от коронавируса, сообщает издание The Express... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:57

2021-06-11T10:57

2021-06-11T10:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

пенджаб (пакистан)

здоровье - общество

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июн – РИА Новости. Пенджаб, самая густонаселенная провинция Пакистана, заблокирует SIM-карты людей, отказывающихся прививаться от коронавируса, сообщает издание The Express Tribune.Решения были приняты на совещании под председательством министра здравоохранения провинции Ясмин Рашид."На совещании было принято решение предложить Национальному командно-оперативному центру заблокировать SIM-карты лиц, которые не прошли вакцинацию после определенного времени", - сообщила Рашид.Она также добавила, что правительство провинции использует все ресурсы, чтобы остановить распространение коронавируса и представит властям страны другие меры, чтобы подтолкнуть людей к скорейшей вакцинации, в частности, предложит запретить вход непривитых людей в парки и рестораны, а на более поздних этапах - в торговые центры."Правительство не может позволить людям, которые не хотят вакцинироваться, рисковать жизнью тех, кто уже вакцинирован. Люди, получившие уколы вакцины, имеют право вернуться к своей нормальной жизни", - сказала она.Рашид отметила, что благодаря соблюдению правил и массовой вакцинации в провинции удалось значительно сократить число случаев COVID-19.Согласно последним данным минздрава Пакистана, коронавирус выявлен у 938 тысяч человек, выздоровели более 873 тысяч, умерли более 21 тысячи человек.

пенджаб (пакистан)

пакистан

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коронавирус covid-19, коронавирусы, пенджаб (пакистан), здоровье - общество, пакистан, в мире