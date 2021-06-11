https://ria.ru/20210611/bayden-1736705075.html
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России - РИА Новости, 12.06.2021
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T22:35
2021-06-11T22:35
2021-06-12T07:29
россия
keystone xl
джо байден
канада
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_0:84:3074:1813_1920x0_80_0_0_d661d9e52642dc52ae89d620a1c6db19.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Forbes.Ранее стало известно о прекращении реализации этого проекта, который должен был пройти по территории Канады и США. Об этом объявила канадская компания-разработчик TC Energy. По мнению журналиста, теперь нефтеперерабатывающие заводы американских компаний будут зависеть от импорта тяжелой нефти из менее дружественных Вашингтону стран, таких как Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия.В материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители, а также умножил разногласия между США и Канадой, так как прекращение строительства магистрали выльется в финансовые трудности для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из Альберты до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. В 2015 году экс-глава Белого дома Барак Обама отказался от возведения трубопровода, объявив, что это противоречит национальным интересам США. Затем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. В январе этого года Байден снова заблокировал проект.
https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html
https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html
россия
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_0464038b9fdad8c78e99f1530f648748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, keystone xl, джо байден, канада, сша, в мире
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
22:35 11.06.2021 (обновлено: 07:29 12.06.2021)
Решение Джо Байдена остановить проект Keystone XL грозит США импортом тяжелой нефти из России