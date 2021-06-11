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https://ria.ru/20210611/bayden-1736705075.html
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России - РИА Новости, 12.06.2021
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний,... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-11T22:35
2021-06-12T07:29
россия
keystone xl
джо байден
канада
сша
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Forbes.Ранее стало известно о прекращении реализации этого проекта, который должен был пройти по территории Канады и США. Об этом объявила канадская компания-разработчик TC Energy. По мнению журналиста, теперь нефтеперерабатывающие заводы американских компаний будут зависеть от импорта тяжелой нефти из менее дружественных Вашингтону стран, таких как Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия.В материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители, а также умножил разногласия между США и Канадой, так как прекращение строительства магистрали выльется в финансовые трудности для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из Альберты до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. В 2015 году экс-глава Белого дома Барак Обама отказался от возведения трубопровода, объявив, что это противоречит национальным интересам США. Затем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. В январе этого года Байден снова заблокировал проект.
https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html
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россия, keystone xl, джо байден, канада, сша, в мире
Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России
22:35 11.06.2021 (обновлено: 07:29 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден

Решение Джо Байдена остановить проект Keystone XL грозит США импортом тяжелой нефти из России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Forbes.
Ранее стало известно о прекращении реализации этого проекта, который должен был пройти по территории Канады и США. Об этом объявила канадская компания-разработчик TC Energy.
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По мнению журналиста, теперь нефтеперерабатывающие заводы американских компаний будут зависеть от импорта тяжелой нефти из менее дружественных Вашингтону стран, таких как Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия.
В материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители, а также умножил разногласия между США и Канадой, так как прекращение строительства магистрали выльется в финансовые трудности для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из Альберты до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
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РоссияKeystone XLДжо БайденКанадаСШАВ мире
 
 
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