https://ria.ru/20210611/bayden-1736705075.html

Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России

Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России - РИА Новости, 12.06.2021

Forbes рассказал, почему Байден поставит США в зависимость от России

Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний,... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-11T22:35

2021-06-11T22:35

2021-06-12T07:29

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keystone xl

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канада

сша

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена в строительстве трубопровода Keystone XL обернется негативными последствиями для американских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Forbes.Ранее стало известно о прекращении реализации этого проекта, который должен был пройти по территории Канады и США. Об этом объявила канадская компания-разработчик TC Energy. По мнению журналиста, теперь нефтеперерабатывающие заводы американских компаний будут зависеть от импорта тяжелой нефти из менее дружественных Вашингтону стран, таких как Россия, Венесуэла и Саудовская Аравия.В материале отмечается, что Байден своим решением повысил внутренние цены на энергоносители, а также умножил разногласия между США и Канадой, так как прекращение строительства магистрали выльется в финансовые трудности для налогоплательщиков крупнейшей нефтедобывающей канадской провинции Альберта.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из Альберты до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. В 2015 году экс-глава Белого дома Барак Обама отказался от возведения трубопровода, объявив, что это противоречит национальным интересам США. Затем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL. В январе этого года Байден снова заблокировал проект.

https://ria.ru/20210611/katastrofa-1736642238.html

https://ria.ru/20210610/podarok-1736539586.html

россия

канада

сша

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россия, keystone xl, джо байден, канада, сша, в мире