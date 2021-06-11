NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
04:01 11.06.2021 (обновлено: 10:11 11.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
National Interest с иронией описал позицию Джо Байдена по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину.
В середине мая Белый дом признал, что помешать завершению российского проекта сложно, поскольку трубопровод практически достроили, и отказался вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.
Публицист отметил, что американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе.
"Однако логика этого расчета неубедительна", — констатировал Рубин.
Автору представляется ироничным то, что Байден фактически начал продвигать российский проект и при этом сворачивает те, от которых Штаты могли бы получить выгоду. Так, в январе президент подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
"Если бы изменение климата действительно было "величайшей угрозой для Америки", как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление "Северному потоку — 2", а не дал бы ему зеленый свет", — говорится в статье.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против проекта и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить строительство призывают также Украина, Литва, Латвия и Польша.
Тем не менее проект близится к завершению — накануне стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.