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NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.06.2021
NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T04:01
2021-06-11T10:11
keystone xl
майкл рубин
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
северный поток
джо байден
германия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину.В середине мая Белый дом признал, что помешать завершению российского проекта сложно, поскольку трубопровод практически достроили, и отказался вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.Публицист отметил, что американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе.Автору представляется ироничным то, что Байден фактически начал продвигать российский проект и при этом сворачивает те, от которых Штаты могли бы получить выгоду. Так, в январе президент подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против проекта и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить строительство призывают также Украина, Литва, Латвия и Польша.Тем не менее проект близится к завершению — накануне стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.
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keystone xl, майкл рубин, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, северный поток, джо байден, германия, сша, в мире
NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"
04:01 11.06.2021 (обновлено: 10:11 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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National Interest с иронией описал позицию Джо Байдена по "Северному потоку — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину.
В середине мая Белый дом признал, что помешать завершению российского проекта сложно, поскольку трубопровод практически достроили, и отказался вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.
Публицист отметил, что американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе.

"Однако логика этого расчета неубедительна", — констатировал Рубин.

Автору представляется ироничным то, что Байден фактически начал продвигать российский проект и при этом сворачивает те, от которых Штаты могли бы получить выгоду. Так, в январе президент подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
"Если бы изменение климата действительно было "величайшей угрозой для Америки", как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление "Северному потоку — 2", а не дал бы ему зеленый свет", — говорится в статье.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против проекта и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить строительство призывают также Украина, Литва, Латвия и Польша.
Тем не менее проект близится к завершению — накануне стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 23:57
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