https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html

NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.06.2021

NI с иронией описал позицию Байдена по "Северному потоку — 2"

Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T04:01

2021-06-11T04:01

2021-06-11T10:11

keystone xl

майкл рубин

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

северный поток

джо байден

германия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден непоследователен в отношении к "Северному потоку — 2", и это кажется ироничным автору статьи в National Interest Майклу Рубину.В середине мая Белый дом признал, что помешать завершению российского проекта сложно, поскольку трубопровод практически достроили, и отказался вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам.Публицист отметил, что американская администрация пошла на это ради улучшения отношений с Германией и другими союзниками в Европе.Автору представляется ироничным то, что Байден фактически начал продвигать российский проект и при этом сворачивает те, от которых Штаты могли бы получить выгоду. Так, в январе президент подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, активно выступают против проекта и в декабре 2019 года ввели против него санкции. Остановить строительство призывают также Украина, Литва, Латвия и Польша.Тем не менее проект близится к завершению — накануне стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.

https://ria.ru/20210608/posledstviya-1736224416.html

россия

балтийское море

германия

сша

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