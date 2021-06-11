https://ria.ru/20210611/banda-1736574908.html

Источник: следствие прекратило дело "банды Цапков" о вымогательстве

Источник: следствие прекратило дело "банды Цапков" о вымогательстве - РИА Новости, 11.06.2021

Источник: следствие прекратило дело "банды Цапков" о вымогательстве

Уголовное дело в отношении участников "банды Цапка" о вымогательстве прекращено, поскольку следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:19

2021-06-11T10:19

2021-06-11T12:25

россия

наталья стришняя

вячеслав цеповяз

кущевская

ростов-на-дону

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении участников "банды Цапка" о вымогательстве прекращено, поскольку следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности событий, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в марте ростовская прокуратура вернула на доследование дело о вымогательстве в отношении членов кущевской банды Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата Ивана (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ)."Дело в отношении Стришней, Стришнего, Алексеева, Цеповяза, Цапка и Стрельцова прекращено за отсутствием события преступления по данной статье", - сказал собеседник агентства.Фигурантам вменялось вымогательство у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. Предполагалось, что они получили от предпринимателя 70 миллионов рублей и автомобиль Land Rover стоимостью чуть более 4 миллионов рублей. Потерпевший заявлял, что для выполнения требований злоумышленников он получил кредит в банке на компанию его зятя суммой более 40 миллионов рублей. Эти деньги он передал членам банды, затем - еще 30 миллионов рублей, позднее Исюк отдал и автомобиль.Свою причастность к преступлению сестра и брат Стришние и Цеповяз отрицали."При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось из-за сроков давности восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица", - уточнил источник агентства, отметив, что иные доказательства по делу в данный момент получить уже не представляется возможным также из-за сроков давности.Дело о вымогательстве, которое было возбуждено в отношении участников "банды Цапка", прекращено из-за того, что изначально строилось на ложных показаниях, заявил РИА Новости адвокат Натальи Стришней, проходившей одной из обвиняемых по делу, Мурад Мусаев."Это дело действительно прекращено, потому что оно было возбуждено и строилось на заведомо ложных показаниях. После того, как заказчики этого и ряда других похожих уголовных дел сами попали под следствие, дело о вымогательстве получило адекватную оценку", - сказал Мусаев.Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван освобождены из-под домашнего ареста после закрытия дела о вымогательстве в отношении членов "банды Цапков", также снят арест с имущества фигурантов дела, в том числе с принадлежащих Цеповязу земель, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Следователь постановил отменить меру пресечения для сестры и брата Стришних Натальи и Ивана (домашний арест), а также Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева (подписка о невыезде)", - сказал собеседник агентства.Кроме того, следствие отменило арест их имущества, в том числе автомобиля Audi Ивана Стришнего, доли Натальи Стришней в компании "Слава Кубани" в Кущевском районе, земельных участков Цеповяза в Краснодарском крае. Вдобавок фигуранты получили право на реабилитацию по данному делу.Адвокат Натальи Стришней Мурад Мусаев подтвердил РИА Новости, что его подзащитная и ее брат освобождены из-под домашнего ареста, а остальные фигуранты продолжили отбывать наказание за другие преступления.Изначально дело о вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году было возбуждено в отношении Федора Стрельцова, Алексеева, Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Позже дело против Иванова и Цапка было прекращено в связи с их смертью, в отношении Стрельцова выделено в отдельное производство из-за того, что он находится в розыске.В отношении Стришних дело также выделили в отдельное производство и в конце 2019 года передали в суд Ростова-на-Дону. В ноябре того же года суд вернул его в прокуратуру из-за нарушений. Дело Стришней и ее брата объединили с делом Алексеева и Цеповяза, им было предъявлено обвинение. Материалы передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения.Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

https://ria.ru/20210607/sud-1735966364.html

https://ria.ru/20210525/zarabotok-1733778362.html

https://ria.ru/20210519/proisshestviya-1732959227.html

россия

кущевская

ростов-на-дону

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россия, наталья стришняя, вячеслав цеповяз, кущевская, ростов-на-дону, происшествия