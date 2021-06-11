https://ria.ru/20210611/babish-1736695820.html

Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Чехии

Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Чехии - РИА Новости, 11.06.2021

Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Чехии

Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела страны и предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:15

2021-06-11T20:15

2021-06-11T20:15

европарламент

андрей бабиш

милош земан

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чехия

в мире

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела страны и предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на октябрь.Европейский парламент принял в четверг резолюцию с критикой чешского премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, которого он подозревают в неправомерном использовании субсидий ЕС на развитие сельского хозяйства.Речь в резолюции Европарламента идет о выделении субсидий компаниям, входящим в агропромышленный холдинг Agrofert, созданный Бабишем. Как указано в документе, депутаты считают неприемлемым, что Бабиш до сих пор связан с программами финансирования ЕС, продолжая получать сельскохозяйственные платежи через компании холдинга Agrofert.По мнению евродепутатов, Бабиш должен отказаться от любого участия в Agrofert, либо эти компании должны перестать получать субсидии ЕС и вернуть те средства, которые они могли получить нелегально. В то же время, согласно резолюции Европарламента, ситуация с конфликтом интересов Бабиша не должна сказываться на простых гражданах Чехии.Сам Бабиш утверждает, что сейчас он не имеет с холдингом ничего общего, однако аудит ЕК, по данным СМИ, показал, что премьер по-прежнему управляет своим бизнесом и, используя нынешние властные полномочия, получает из фондов Евросоюза незаконные дотации, общий размер которых уже составил около 450 миллионов крон (около 19,5 миллиона долларов).Президент Чехии Милош Земан назвал юридически необязательной резолюцию Европарламента, выступившего с осуждением конфликта интересов Бабиша.

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

https://ria.ru/20210610/chekhiya-1736531384.html

чехия

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европарламент, андрей бабиш, милош земан, еврокомиссия, евросоюз, чехия, в мире