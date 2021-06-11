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На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства
На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства - РИА Новости, 11.06.2021
На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства
"АвтоВАЗ" не ожидает новой приостановки производства в июне из-за дефицита автоэлектроники, но не исключает её в дальнейшем, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:02
2021-06-11T15:02
россия
николя мор
авто
денис мантуров
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тольятти
экономика
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ЛЕБЕДЕВО (Тверская область), 11 июня - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не ожидает новой приостановки производства в июне из-за дефицита автоэлектроники, но не исключает её в дальнейшем, сообщил журналистам президент компании Николя Мор."Точно в июне не будем останавливаться, пока рано говорить про июль. У нас очень специальная система реагирования на кризис, которую мы используем в этой ситуации в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Но не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать", - сказал он.При этом Мор напомнил, что на сегодняшний момент все сборочные линии "Автоваза" в Тольятти, приостановленные 7 июня, запущены. Это была вторая приостановка конвейра автогиганта за месяц из-за нехватки электронных автокомпонентов. "Производство Lada Vesta в Ижевске не останавливалось", - добавил он.Как уточнял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" не понесет ущерба от частичной приостановки производства из-за дефицита автоэлектроники: в период вынужденного простоя предприятие переориентировалось и провело профилактические технические работы, поэтому летом будет работать без приостановок на них."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
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россия, николя мор, авто, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тольятти, экономика
На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства
15:02 11.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЦех сборки автомобилей "Лада Нива", "Лада Гранта" на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Цех сборки автомобилей Лада Нива, Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко

"АвтоВАЗ" не ожидает приостановки производства в июне, но не исключает её в дальнейшем

Читать ria.ru в
ЛЕБЕДЕВО (Тверская область), 11 июня - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не ожидает новой приостановки производства в июне из-за дефицита автоэлектроники, но не исключает её в дальнейшем, сообщил журналистам президент компании Николя Мор.
"Точно в июне не будем останавливаться, пока рано говорить про июль. У нас очень специальная система реагирования на кризис, которую мы используем в этой ситуации в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Но не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать", - сказал он.
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"АвтоВАЗ" приостановит производство из-за недостатка комплектующих
При этом Мор напомнил, что на сегодняшний момент все сборочные линии "Автоваза" в Тольятти, приостановленные 7 июня, запущены. Это была вторая приостановка конвейра автогиганта за месяц из-за нехватки электронных автокомпонентов. "Производство Lada Vesta в Ижевске не останавливалось", - добавил он.
Как уточнял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" не понесет ущерба от частичной приостановки производства из-за дефицита автоэлектроники: в период вынужденного простоя предприятие переориентировалось и провело профилактические технические работы, поэтому летом будет работать без приостановок на них.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
 
РоссияНиколя МорАвтоДенис МантуровАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТольяттиЭкономика
 
 
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