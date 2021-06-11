https://ria.ru/20210611/avtovaz-1736634030.html

На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства

На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства - РИА Новости, 11.06.2021

На "АвтоВАЗе" прокомментировали информацию о приостановке производства

"АвтоВАЗ" не ожидает новой приостановки производства в июне из-за дефицита автоэлектроники, но не исключает её в дальнейшем, сообщил журналистам президент... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:02

2021-06-11T15:02

2021-06-11T15:02

россия

николя мор

авто

денис мантуров

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

тольятти

экономика

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ЛЕБЕДЕВО (Тверская область), 11 июня - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не ожидает новой приостановки производства в июне из-за дефицита автоэлектроники, но не исключает её в дальнейшем, сообщил журналистам президент компании Николя Мор."Точно в июне не будем останавливаться, пока рано говорить про июль. У нас очень специальная система реагирования на кризис, которую мы используем в этой ситуации в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Но не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать", - сказал он.При этом Мор напомнил, что на сегодняшний момент все сборочные линии "Автоваза" в Тольятти, приостановленные 7 июня, запущены. Это была вторая приостановка конвейра автогиганта за месяц из-за нехватки электронных автокомпонентов. "Производство Lada Vesta в Ижевске не останавливалось", - добавил он.Как уточнял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" не понесет ущерба от частичной приостановки производства из-за дефицита автоэлектроники: в период вынужденного простоя предприятие переориентировалось и провело профилактические технические работы, поэтому летом будет работать без приостановок на них."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

https://ria.ru/20210531/avtovaz-1734967847.html

россия

тольятти

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россия, николя мор, авто, денис мантуров, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тольятти, экономика