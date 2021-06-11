https://ria.ru/20210611/avtokhlam-1736637841.html

Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе

Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе - РИА Новости, 11.06.2021

Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе

Граждане, обладающие информацией о местонахождении брошенного автомобиля, могут сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета, там примут меры по... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:20

2021-06-11T15:20

2021-06-11T15:30

россия

авто

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40358/05/403580516_0:100:1915:1177_1920x0_80_0_0_f37f652a13e72e9e815c1a39d8cb2500.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Граждане, обладающие информацией о местонахождении брошенного автомобиля, могут сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета, там примут меры по перемещению бесхозного транспорта на спецстоянку, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области."Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают еще и дополнительную опасность - детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах", - отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, слова которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что брошенным автомобиль будет считаться в том случае, если он стоит на общественной территории – участке рядом с многоквартирными жилыми домами или на проезжей части, но иногда могут попросить убрать автохлам и с частной территории, если к ней предъявляются определенные правила, касающиеся городского благоустройства."Автомобиль признается бесхозным в нескольких случаях: собственник отсутствует или он отказался от машины; авто сильно повреждено в ДТП и восстановление его невозможно; автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей; отсутствуют государственные номера", - пояснили в ведомстве.Но если у машины сохранены госномера, то, вне зависимости от состояния, она остается чьей-то собственностью и право на ее перемещение есть только у владельца, при соблюдении правил стоянки.Для эвакуации брошенного автомобиля необходимо сначала обратиться в администрацию округа, где обнаружен "автохлам": заявление может подать и управляющая организация, и житель дома. Заявление подать можно заказным письмом, лично или с помощью формы подачи обращений через интернет на сайте администрации муниципалитета, рассказали в ведомстве."В своем письменном обращении необходимо указать место нахождения автомобиля, его государственный номер, отметить, если госномер отсутствует, марку и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины – она поможет быстрее отыскать объект", - рассказали в пресс-службе.Следующий этап - выезд специальной комиссии, которая определяет, действительно ли автомобиль брошен, и принимает необходимые меры по установлению собственника брошенного транспортного средства, взаимодействуя с органами ГИБДД МВД России, объяснили в пресс-службе."Если удается идентифицировать личность владельца, собственнику направляется требование о перемещении автомобиля с общественной парковки либо приведении автомобиля в надлежащее состояние. Если собственник не найдётся, инициируется обращение в суд для признания транспортного средства бесхозяйной вещью с последующей передачей в муниципальную собственность городского округа. После решения суда, комиссия принимает решение о принудительном перемещении автомобиля с применение спецтехники на специализированную стоянку", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20200221/1565067302.html

https://ria.ru/20200601/1572308132.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, московская область (подмосковье), общество