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Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе
Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе - РИА Новости, 11.06.2021
Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе
Граждане, обладающие информацией о местонахождении брошенного автомобиля, могут сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета, там примут меры по... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:20
2021-06-11T15:30
россия
авто
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Граждане, обладающие информацией о местонахождении брошенного автомобиля, могут сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета, там примут меры по перемещению бесхозного транспорта на спецстоянку, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области."Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают еще и дополнительную опасность - детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах", - отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, слова которого цитирует пресс-служба.Отмечается, что брошенным автомобиль будет считаться в том случае, если он стоит на общественной территории – участке рядом с многоквартирными жилыми домами или на проезжей части, но иногда могут попросить убрать автохлам и с частной территории, если к ней предъявляются определенные правила, касающиеся городского благоустройства."Автомобиль признается бесхозным в нескольких случаях: собственник отсутствует или он отказался от машины; авто сильно повреждено в ДТП и восстановление его невозможно; автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей; отсутствуют государственные номера", - пояснили в ведомстве.Но если у машины сохранены госномера, то, вне зависимости от состояния, она остается чьей-то собственностью и право на ее перемещение есть только у владельца, при соблюдении правил стоянки.Для эвакуации брошенного автомобиля необходимо сначала обратиться в администрацию округа, где обнаружен "автохлам": заявление может подать и управляющая организация, и житель дома. Заявление подать можно заказным письмом, лично или с помощью формы подачи обращений через интернет на сайте администрации муниципалитета, рассказали в ведомстве."В своем письменном обращении необходимо указать место нахождения автомобиля, его государственный номер, отметить, если госномер отсутствует, марку и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины – она поможет быстрее отыскать объект", - рассказали в пресс-службе.Следующий этап - выезд специальной комиссии, которая определяет, действительно ли автомобиль брошен, и принимает необходимые меры по установлению собственника брошенного транспортного средства, взаимодействуя с органами ГИБДД МВД России, объяснили в пресс-службе."Если удается идентифицировать личность владельца, собственнику направляется требование о перемещении автомобиля с общественной парковки либо приведении автомобиля в надлежащее состояние. Если собственник не найдётся, инициируется обращение в суд для признания транспортного средства бесхозяйной вещью с последующей передачей в муниципальную собственность городского округа. После решения суда, комиссия принимает решение о принудительном перемещении автомобиля с применение спецтехники на специализированную стоянку", - сказано в сообщении.
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россия, авто, московская область (подмосковье), общество
Власти Подмосковья рассказали, что делать с брошенными машинами во дворе
15:20 11.06.2021 (обновлено: 15:30 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей ВолковСтарый автомобиль в одном из дворов в центре Москвы
Старый автомобиль в одном из дворов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Андрей Волков

Власти Подмосковья рассказали, как бороться с бесхозными автомобилями, брошенными во дворах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Граждане, обладающие информацией о местонахождении брошенного автомобиля, могут сообщить об этом в администрацию своего муниципалитета, там примут меры по перемещению бесхозного транспорта на спецстоянку, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
"Брошенные автомобили занимают парковочные места, а также создают еще и дополнительную опасность - детские травмы, возгорания с порчей стоящего рядом транспорта. Поэтому важно избавляться от автохлама в общественных местах", - отметил заместитель председателя правительства Московской области, руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, слова которого цитирует пресс-служба.
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Отмечается, что брошенным автомобиль будет считаться в том случае, если он стоит на общественной территории – участке рядом с многоквартирными жилыми домами или на проезжей части, но иногда могут попросить убрать автохлам и с частной территории, если к ней предъявляются определенные правила, касающиеся городского благоустройства.
"Автомобиль признается бесхозным в нескольких случаях: собственник отсутствует или он отказался от машины; авто сильно повреждено в ДТП и восстановление его невозможно; автомобиль разукомплектован – у него нет колес, стекол, дверей и прочих крупных кузовных деталей; отсутствуют государственные номера", - пояснили в ведомстве.
Но если у машины сохранены госномера, то, вне зависимости от состояния, она остается чьей-то собственностью и право на ее перемещение есть только у владельца, при соблюдении правил стоянки.
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Для эвакуации брошенного автомобиля необходимо сначала обратиться в администрацию округа, где обнаружен "автохлам": заявление может подать и управляющая организация, и житель дома. Заявление подать можно заказным письмом, лично или с помощью формы подачи обращений через интернет на сайте администрации муниципалитета, рассказали в ведомстве.
"В своем письменном обращении необходимо указать место нахождения автомобиля, его государственный номер, отметить, если госномер отсутствует, марку и модель, цвет, прочие признаки. В заявлении отмечается также и период, на протяжении которого не производится эксплуатации транспортного средства. Полезным приложением будет фотография машины – она поможет быстрее отыскать объект", - рассказали в пресс-службе.
Следующий этап - выезд специальной комиссии, которая определяет, действительно ли автомобиль брошен, и принимает необходимые меры по установлению собственника брошенного транспортного средства, взаимодействуя с органами ГИБДД МВД России, объяснили в пресс-службе.
"Если удается идентифицировать личность владельца, собственнику направляется требование о перемещении автомобиля с общественной парковки либо приведении автомобиля в надлежащее состояние. Если собственник не найдётся, инициируется обращение в суд для признания транспортного средства бесхозяйной вещью с последующей передачей в муниципальную собственность городского округа. После решения суда, комиссия принимает решение о принудительном перемещении автомобиля с применение спецтехники на специализированную стоянку", - сказано в сообщении.
 
РоссияАвтоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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