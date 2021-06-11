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Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19
Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19
Управление гражданской авиации КНР в среду объявило о приостановке рейса китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:29
2021-06-11T11:29
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
россия
air china
китай
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации КНР в среду объявило о приостановке рейса китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) после обнаружения коронавирусной инфекции у пяти пассажиров, прилетевших рейсом 29 мая.Принято решение с 14 июня приостановить на две недели рейс CA910, следует из сообщения управления. Ведомство также не позволило авиакомпании Air China использовать квоты на полеты по рейсу Москва-Нанкин на других маршрутах.В соответствии с политикой ведомства, если количество пассажиров с положительным результатом теста на COVID-19 достигнет пяти, приостановка полетов будет продлена от одной до двух недель. Если число таких пассажиров достигнет 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.
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коронавирус covid-19, россия, air china, китай

Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19

11:29 11.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока
Самолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации КНР в среду объявило о приостановке рейса китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) после обнаружения коронавирусной инфекции у пяти пассажиров, прилетевших рейсом 29 мая.
Принято решение с 14 июня приостановить на две недели рейс CA910, следует из сообщения управления. Ведомство также не позволило авиакомпании Air China использовать квоты на полеты по рейсу Москва-Нанкин на других маршрутах.
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В соответствии с политикой ведомства, если количество пассажиров с положительным результатом теста на COVID-19 достигнет пяти, приостановка полетов будет продлена от одной до двух недель. Если число таких пассажиров достигнет 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.
 
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