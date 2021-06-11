https://ria.ru/20210611/aviasoobschenie-1736587466.html

Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19

Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021

Рейсы Air China Москва-Нанкин приостановили в связи с заражением COVID-19

Управление гражданской авиации КНР в среду объявило о приостановке рейса китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:29

2021-06-11T11:29

2021-06-11T11:29

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

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air china

китай

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МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Управление гражданской авиации КНР в среду объявило о приостановке рейса китайской авиакомпании Air China сообщением Москва-Нанкин (провинция Цзянсу, Восточный Китай) после обнаружения коронавирусной инфекции у пяти пассажиров, прилетевших рейсом 29 мая.Принято решение с 14 июня приостановить на две недели рейс CA910, следует из сообщения управления. Ведомство также не позволило авиакомпании Air China использовать квоты на полеты по рейсу Москва-Нанкин на других маршрутах.В соответствии с политикой ведомства, если количество пассажиров с положительным результатом теста на COVID-19 достигнет пяти, приостановка полетов будет продлена от одной до двух недель. Если число таких пассажиров достигнет 10, то рейсы по данному маршруту будут приостановлены на четыре недели.

https://ria.ru/20210609/vaktsiny-1736318433.html

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коронавирус covid-19, россия, air china, китай