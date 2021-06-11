https://ria.ru/20210611/avariya-1736565569.html

В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой

В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 11.06.2021

В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой

Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T08:30

2021-06-11T08:30

2021-06-11T10:32

наримановский район

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по региону."В 7.26 поступило сообщение, что в Наримановском районе в селе Рассвет произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть пострадавшие.Топливо из машин не разлилось, дорога не перекрыта. На месте работают спасатели.Позднее стало известно, что шесть человек получили травмы при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Отмечается, что сотрудники Госавтоинскпекции по факту ДТП возбудили административное расследование.По уточненным данным, десять человек пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.По сообщавшимся ранее данным ведомства, четверо пассажиров Lada госпитализированы с переломами, два пассажира "Газели" получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте."Всего десять пострадавших. Шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/dtp-1736564708.html

https://ria.ru/20210610/tambov-1736423839.html

наримановский район

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наримановский район, астраханская область, происшествия