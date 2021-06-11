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В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 11.06.2021
В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T08:30
2021-06-11T10:32
наримановский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по региону."В 7.26 поступило сообщение, что в Наримановском районе в селе Рассвет произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть пострадавшие.Топливо из машин не разлилось, дорога не перекрыта. На месте работают спасатели.Позднее стало известно, что шесть человек получили травмы при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Отмечается, что сотрудники Госавтоинскпекции по факту ДТП возбудили административное расследование.По уточненным данным, десять человек пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.По сообщавшимся ранее данным ведомства, четверо пассажиров Lada госпитализированы с переломами, два пассажира "Газели" получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте."Всего десять пострадавших. Шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/dtp-1736564708.html
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наримановский район, астраханская область, происшествия
В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30 11.06.2021 (обновлено: 10:32 11.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской областиДТП 11 июня 2021 в Наримановском районе Астраханской области
ДТП 11 июня 2021 в Наримановском районе Астраханской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области

Пассажирская "Газель" столкнулась с легковушкой под Астраханью, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн - РИА Новости. Пассажирская "Газель" столкнулась с легковым автомобилем в Наримановском районе Астраханской области, есть пострадавшие, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 7.26 поступило сообщение, что в Наримановском районе в селе Рассвет произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Уточняется, что есть пострадавшие.
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Позднее стало известно, что шесть человек получили травмы при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"По предварительным данным четверых пассажиров Lada госпитализировали с переломами. Два пассажира "Газели" получили легкие травмы и остались на месте", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинскпекции по факту ДТП возбудили административное расследование.
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По уточненным данным, десять человек пострадали при столкновении пассажирской "Газели" и легкового автомобиля в Наримановском районе Астраханской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
По сообщавшимся ранее данным ведомства, четверо пассажиров Lada госпитализированы с переломами, два пассажира "Газели" получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.
"Всего десять пострадавших. Шестеро госпитализированы", - говорится в сообщении МЧС.
 
Наримановский районАстраханская областьПроисшествия
 
 
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