https://ria.ru/20210611/arkhiepiskop-1736555000.html

Умер лидер православных христиан Азербайджана

Умер лидер православных христиан Азербайджана - РИА Новости, 11.06.2021

Умер лидер православных христиан Азербайджана

Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) умер на 69-м году жизни, сообщает сайт Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T00:41

2021-06-11T00:41

2021-06-11T00:46

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моздок

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МОСКВА, 11 июня - РИА Новости. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) умер на 69-м году жизни, сообщает сайт Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ)."10 июня, в праздник Вознесения Господня, после продолжительной и тяжёлой болезни на 69-м году жизни скончался великий религиозный деятель Азербайджанской Республики, первый архиерей возрожденной Бакинской и Азербайджанской епархии, сохранивший и укрепивший православие в Азербайджане - высокопреосвященный Александр, архиепископ Бакинский и Азербайджанский", - говорится в сообщении сайта.Директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), религиовед Роман Силантьев, знакомый с архиереем, сообщил РИА Новости, что причиной его смерти могло стать заражение коронавирусом.Однако источник в управлении делами Московской патриархии не подтвердил информацию. "Это (смерть от COVID-19) непроверенная информация, которую дал только один человек. Но, по сведениям управления делами, это не так. То есть, если и так, то требует серьезного подтверждения", - сообщил собеседник агентства.В Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции отсутствует сообщение о том, что причиной смерти архиерея стал коронавирус.Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (в миру - Александр Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле. В 1975 году он был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, 19 декабря 1975 года - во иеромонаха, и направлен на служение в Ставропольскую епархию. В течение 4 лет он был настоятелем Успенского храма в Моздоке и благочинным Северной Осетии. В 1988 году он был возведен в сан архимандрита.С 1995 года он настоятельствовал в кафедральном соборе Рождества Богородицы в Баку, и был благочинным православных церквей Азербайджана. Священный синод Русской православной церкви 28 декабря 1998 года избрал его епископом Бакинским и Прикаспийским (позже в связи с переносом границ епархий титул был изменен на "Бакинский и Азербайджанский"). 18 июля 2012 года епископ Александр был возведен в сан архиепископа.

https://ria.ru/20201202/arkhierey-1587339813.html

https://ria.ru/20201018/svyaschennik-1580398362.html

баку

азербайджан

моздок

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telegram (приложение), русская православная церковь, московская патриархия, роман силантьев, баку, азербайджан, моздок