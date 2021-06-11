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В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании
В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании - РИА Новости, 11.06.2021
В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании
Верховный суд Татарстана в пятницу изменил меру пресечения экс-полицейскому Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки и отпущенному... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:20
2021-06-11T12:20
2021-06-11T12:20
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происшествия
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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу изменил меру пресечения экс-полицейскому Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки и отпущенному ранее судом первой инстанции под подписку о невыезде, на заключение под стражу, сообщил РИА Новости представитель суда.Бадретдинов был задержан правоохранительными органами и арестован судом в июле 2020 года по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. До этого в течение трёх месяцев он скрывался и находился в розыске. После возбуждения уголовного дела лейтенант полиции ОВД по Лениногорскому району был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Лениногорский городской суд в конце мая изменил Бадретдинову меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении."Постановление Лениногорского городского суда отменено. В отношении Бадретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля, он взят под стражу в зале суда", - сказал собеседник агентства.Бадретдинову предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".
https://ria.ru/20201224/iznasilovanie-1590760765.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), происшествия
В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании
Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения экс-полицейскому, обвиняемому в изнасиловании
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу изменил меру пресечения экс-полицейскому Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки и отпущенному ранее судом первой инстанции под подписку о невыезде, на заключение под стражу, сообщил РИА Новости представитель суда.
Бадретдинов был задержан правоохранительными органами и арестован судом в июле 2020 года по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. До этого в течение трёх месяцев он скрывался и находился в розыске. После возбуждения уголовного дела лейтенант полиции ОВД по Лениногорскому району
был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Лениногорский городской суд в конце мая изменил Бадретдинову меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
"Постановление Лениногорского городского суда отменено. В отношении Бадретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля, он взят под стражу в зале суда", - сказал собеседник агентства.
Бадретдинову предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".