https://ria.ru/20210611/arest-1736599541.html

В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании

В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании - РИА Новости, 11.06.2021

В Татарстане арестовали экс-полицейского, обвиняемого в изнасиловании

Верховный суд Татарстана в пятницу изменил меру пресечения экс-полицейскому Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки и отпущенному... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:20

2021-06-11T12:20

2021-06-11T12:20

россия

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу изменил меру пресечения экс-полицейскому Радику Бадретдинову, обвиняемому в изнасиловании 16-летней девушки и отпущенному ранее судом первой инстанции под подписку о невыезде, на заключение под стражу, сообщил РИА Новости представитель суда.Бадретдинов был задержан правоохранительными органами и арестован судом в июле 2020 года по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки, с которой познакомился в соцсетях. До этого в течение трёх месяцев он скрывался и находился в розыске. После возбуждения уголовного дела лейтенант полиции ОВД по Лениногорскому району был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Лениногорский городской суд в конце мая изменил Бадретдинову меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении."Постановление Лениногорского городского суда отменено. В отношении Бадретдинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11 июля, он взят под стражу в зале суда", - сказал собеседник агентства.Бадретдинову предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".

https://ria.ru/20201224/iznasilovanie-1590760765.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), происшествия