https://ria.ru/20210611/antalya-1736658357.html
Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью
Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью - РИА Новости, 11.06.2021
Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью
Представитель Ростуризма войдет в делегацию, которая оценит текущую эпидемиологическую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T17:27
2021-06-11T17:27
2021-06-11T17:39
туризм
россия
зарина догузова
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_bf7514a623dd2586bd5eea4bf6aef1e8.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представитель Ростуризма войдет в делегацию, которая оценит текущую эпидемиологическую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в пятницу заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма."Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов", — сказали в пресс-службе Ростуризма.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в конце мая сообщил, что Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова говорила журналистам в кулуарах ПМЭФ в субботу, что рассчитывает на открытие этой страны для туристов из РФ в связи с восстановлением авиаперелётов "в ближайшее время".
https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736634480.html
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575148639_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_f641111f76543fb58b5a116e7a6766b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарина догузова, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция
Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью
17:27 11.06.2021 (обновлено: 17:39 11.06.2021)
Представитель Ростуризм в составе делегации РФ отправится в турецкую Анталью
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представитель Ростуризма войдет в делегацию, которая оценит текущую эпидемиологическую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в пятницу заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.
"Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов", — сказали в пресс-службе Ростуризма.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в конце мая сообщил, что Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова говорила журналистам в кулуарах ПМЭФ в субботу, что рассчитывает на открытие этой страны для туристов из РФ в связи с восстановлением авиаперелётов "в ближайшее время".