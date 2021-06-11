https://ria.ru/20210611/antalya-1736658357.html

Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью

Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью - РИА Новости, 11.06.2021

Представитель Ростуризма вошел в состав делегации, едущей в Анталью

Представитель Ростуризма войдет в делегацию, которая оценит текущую эпидемиологическую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T17:27

2021-06-11T17:27

2021-06-11T17:39

туризм

россия

зарина догузова

туризм

анталья (провинция)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Представитель Ростуризма войдет в делегацию, которая оценит текущую эпидемиологическую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в пятницу заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма."Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов", — сказали в пресс-службе Ростуризма.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в конце мая сообщил, что Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова говорила журналистам в кулуарах ПМЭФ в субботу, что рассчитывает на открытие этой страны для туристов из РФ в связи с восстановлением авиаперелётов "в ближайшее время".

https://ria.ru/20210611/turtsiya-1736634480.html

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анталья (провинция)

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россия, зарина догузова, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция