https://ria.ru/20210611/albaniya-1736670195.html
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию - РИА Новости, 11.06.2021
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию
Паломнический центр Московского патриархата готов организовать для верующих паломнические туры в Албанию, с которой у РФ возобновилось авиасообщение, заявила... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:53
2021-06-11T18:53
2021-06-11T18:53
религия и мировоззрение
россия
константинопольский патриархат
московский патриархат
русская православная церковь
москва
тирана (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150814/03/1508140381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f471c7dec7d811869982ad5bc943efd3.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Паломнический центр Московского патриархата готов организовать для верующих паломнические туры в Албанию, с которой у РФ возобновилось авиасообщение, заявила РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора центра Яна Гальченко.Ранее сообщалось, что РФ с 10 июня возобновляет авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю."На сегодняшний день спроса на Албанию у нас не было. Если он понадобится, мы, конечно, все сделаем. Мы можем организовать к любым святыням туры", - сказала Гальченко.Паломнические группы, пояснила она, в Русской православной церкви начинают формироваться на приходском уровне. "Паломничество начинается в храме: если священник благословит, то мы сделаем и организуем все. То есть наладить контакт с любой поместной церковью для нас не проблема. Конечно, там очень много православных святынь, так что будем рады", - добавила заместитель гендиректора.Появление христианства на территории Албании относят к апостольскому времени, а автокефалия существующей в настоящее время поместной Албанской православной церкви была признана Константинопольским патриархатом в 1937 году.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
россия
москва
тирана (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150814/03/1508140381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_894b2a1eb79e9fd859a8684644acb2af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь, москва, тирана (город)