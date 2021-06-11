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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210611/albaniya-1736670195.html
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию - РИА Новости, 11.06.2021
В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию
Паломнический центр Московского патриархата готов организовать для верующих паломнические туры в Албанию, с которой у РФ возобновилось авиасообщение, заявила... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T18:53
2021-06-11T18:53
религия и мировоззрение
россия
константинопольский патриархат
московский патриархат
русская православная церковь
москва
тирана (город)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Паломнический центр Московского патриархата готов организовать для верующих паломнические туры в Албанию, с которой у РФ возобновилось авиасообщение, заявила РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора центра Яна Гальченко.Ранее сообщалось, что РФ с 10 июня возобновляет авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю."На сегодняшний день спроса на Албанию у нас не было. Если он понадобится, мы, конечно, все сделаем. Мы можем организовать к любым святыням туры", - сказала Гальченко.Паломнические группы, пояснила она, в Русской православной церкви начинают формироваться на приходском уровне. "Паломничество начинается в храме: если священник благословит, то мы сделаем и организуем все. То есть наладить контакт с любой поместной церковью для нас не проблема. Конечно, там очень много православных святынь, так что будем рады", - добавила заместитель гендиректора.Появление христианства на территории Албании относят к апостольскому времени, а автокефалия существующей в настоящее время поместной Албанской православной церкви была признана Константинопольским патриархатом в 1937 году.
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россия, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь, москва, тирана (город)

В РПЦ рассказали о спросе на паломнические туры в Албанию

18:53 11.06.2021
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Паломнический центр Московского патриархата готов организовать для верующих паломнические туры в Албанию, с которой у РФ возобновилось авиасообщение, заявила РИА Новости в пятницу заместитель генерального директора центра Яна Гальченко.
Ранее сообщалось, что РФ с 10 июня возобновляет авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.
"На сегодняшний день спроса на Албанию у нас не было. Если он понадобится, мы, конечно, все сделаем. Мы можем организовать к любым святыням туры", - сказала Гальченко.
Паломнические группы, пояснила она, в Русской православной церкви начинают формироваться на приходском уровне. "Паломничество начинается в храме: если священник благословит, то мы сделаем и организуем все. То есть наладить контакт с любой поместной церковью для нас не проблема. Конечно, там очень много православных святынь, так что будем рады", - добавила заместитель гендиректора.
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Появление христианства на территории Албании относят к апостольскому времени, а автокефалия существующей в настоящее время поместной Албанской православной церкви была признана Константинопольским патриархатом в 1937 году.
 
Религия и мировоззрениеРоссияКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатРусская православная церковьМоскваТирана (город)
 
 
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