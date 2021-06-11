Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина
13:35 11.06.2021 (обновлено: 15:33 11.06.2021)
Экс-соратник Ельцина Хасбулатов подтвердил слова Руцкого об агентах ЦРУ в окружении президента
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
"Какие там десятки — сотни были. Они определяли все. Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, и с ними разговаривает американец по поводу замов", — пояснил политик.
Он также добавил, что Ельцин после победы президентских выборах отправлял силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков в США, чтобы там проводили "осмотр" и "давали заключения".
Хасбулатов подчеркнул, что это не тайна, об этом знают многие.
Бывший президент, по его словам, менял огромное количество "больших людей" и назначенцев, которых сначала выдвигал, а потом прогонял.
"Я не знаю детективных историй по поводу подслушивания, но в целом этот стиль известен — Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями", — заключил экс-председатель Верховного Совета РСФСР.
Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал в интервью "Ленте.ру" о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также политик поделился историей, как стал свидетелем разговора экс-главы страны с человеком, имеющим иностранный акцент: незадолго до распада Советского Союза он давал советы по назначениям на высшие государственные посты.