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Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина
Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина - РИА Новости, 11.06.2021
Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина
Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T13:35
2021-06-11T15:33
александр руцкой
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политика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".Он также добавил, что Ельцин после победы президентских выборах отправлял силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков в США, чтобы там проводили "осмотр" и "давали заключения".Хасбулатов подчеркнул, что это не тайна, об этом знают многие.Бывший президент, по его словам, менял огромное количество "больших людей" и назначенцев, которых сначала выдвигал, а потом прогонял."Я не знаю детективных историй по поводу подслушивания, но в целом этот стиль известен — Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями", — заключил экс-председатель Верховного Совета РСФСР.Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал в интервью "Ленте.ру" о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также политик поделился историей, как стал свидетелем разговора экс-главы страны с человеком, имеющим иностранный акцент: незадолго до распада Советского Союза он давал советы по назначениям на высшие государственные посты.
https://ria.ru/20210305/eltsin-1600020290.html
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александр руцкой, рсфср, борис ельцин, ссср, сша, руслан хасбулатов, политика
Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина
13:35 11.06.2021 (обновлено: 15:33 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкБорис Николаевич Ельцин
Борис Николаевич Ельцин - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Экс-соратник Ельцина Хасбулатов подтвердил слова Руцкого об агентах ЦРУ в окружении президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

"Какие там десятки — сотни были. Они определяли все. Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, и с ними разговаривает американец по поводу замов", — пояснил политик.

Он также добавил, что Ельцин после победы президентских выборах отправлял силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков в США, чтобы там проводили "осмотр" и "давали заключения".
Хасбулатов подчеркнул, что это не тайна, об этом знают многие.
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"Я не знаю детективных историй по поводу подслушивания, но в целом этот стиль известен — Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями", — заключил экс-председатель Верховного Совета РСФСР.
Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал в интервью "Ленте.ру" о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также политик поделился историей, как стал свидетелем разговора экс-главы страны с человеком, имеющим иностранный акцент: незадолго до распада Советского Союза он давал советы по назначениям на высшие государственные посты.
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