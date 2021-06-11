https://ria.ru/20210611/agenty-1736616559.html

Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина

Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина - РИА Новости, 11.06.2021

Хасбулатов рассказал об агентах ЦРУ в окружении Ельцина

Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T13:35

2021-06-11T13:35

2021-06-11T15:33

александр руцкой

рсфср

борис ельцин

ссср

сша

руслан хасбулатов

политика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов подтвердил, что в окружении экс-президента были "сотни агентов ЦРУ". Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".Он также добавил, что Ельцин после победы президентских выборах отправлял силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков в США, чтобы там проводили "осмотр" и "давали заключения".Хасбулатов подчеркнул, что это не тайна, об этом знают многие.Бывший президент, по его словам, менял огромное количество "больших людей" и назначенцев, которых сначала выдвигал, а потом прогонял."Я не знаю детективных историй по поводу подслушивания, но в целом этот стиль известен — Ельцин очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями", — заключил экс-председатель Верховного Совета РСФСР.Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал в интервью "Ленте.ру" о "десятках" иностранцев окружении Бориса Ельцина. Также политик поделился историей, как стал свидетелем разговора экс-главы страны с человеком, имеющим иностранный акцент: незадолго до распада Советского Союза он давал советы по назначениям на высшие государственные посты.

https://ria.ru/20210305/eltsin-1600020290.html

https://ria.ru/20210314/eltsina-1601145655.html

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александр руцкой, рсфср, борис ельцин, ссср, сша, руслан хасбулатов, политика