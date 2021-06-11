https://ria.ru/20210611/3d-printery-1736560907.html

Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет

Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет - РИА Новости, 11.06.2021

Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет

Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T06:28

2021-06-11T06:28

2021-06-11T06:28

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.Печать съедобных продуктов на 3D-принтере уже реальность, однако, по словам эксперта, пока она используется в небольших масштабах - например, для декорации тортов. Песков уверен: чтобы технология стала более массовой, ей надо "объединить усилия" с другим набирающим обороты трендом - производством растительного мяса.Ингредиенты тоже не будут дорогими, заверил он. Кроме того, 3D-печать еды поможет существенно снизить углеродный след, поскольку для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты.Проект по разработке такого принтера входит в дорожную карту рынка FoodNet НТИ. FoodNet – рынок новых технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов "от микроба до тарелки", который может повысить качество жизни людей и простимулировать рост национальной экономики. Планируется, что FoodNet станет международным рынком, на котором российские компании смогут продавать инновационные продукты и оказывать услуги по всему миру. По оценкам экспертов НТИ, к 2035 году размер рынка FoodNet составит 3,5 триллиона долларов.Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, - она намерена производить таким образом куриные наггетсы.

https://ria.ru/20210604/almaz-antey-1735542619.html

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россия, москва, технологии, экономика