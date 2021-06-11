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Наука
https://ria.ru/20210611/3d-printery-1736560907.html
Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет
Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет - РИА Новости, 11.06.2021
Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет
Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T06:28
2021-06-11T06:28
наука
россия
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.Печать съедобных продуктов на 3D-принтере уже реальность, однако, по словам эксперта, пока она используется в небольших масштабах - например, для декорации тортов. Песков уверен: чтобы технология стала более массовой, ей надо "объединить усилия" с другим набирающим обороты трендом - производством растительного мяса.Ингредиенты тоже не будут дорогими, заверил он. Кроме того, 3D-печать еды поможет существенно снизить углеродный след, поскольку для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты.Проект по разработке такого принтера входит в дорожную карту рынка FoodNet НТИ. FoodNet – рынок новых технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов "от микроба до тарелки", который может повысить качество жизни людей и простимулировать рост национальной экономики. Планируется, что FoodNet станет международным рынком, на котором российские компании смогут продавать инновационные продукты и оказывать услуги по всему миру. По оценкам экспертов НТИ, к 2035 году размер рынка FoodNet составит 3,5 триллиона долларов.Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, - она намерена производить таким образом куриные наггетсы.
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россия, москва, технологии, экономика
Эксперт рассказал о потенциале развития 3D-принтеров в ближайшие 5-7 лет
06:28 11.06.2021
 
© Depositphotos / stokketeИнженер во время работы с 3D-принтером
Инженер во время работы с 3D-принтером - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Depositphotos / stokkete

Эксперт рассказал, что через 5-7 дет печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Печать съедобных продуктов на 3D-принтере уже реальность, однако, по словам эксперта, пока она используется в небольших масштабах - например, для декорации тортов. Песков уверен: чтобы технология стала более массовой, ей надо "объединить усилия" с другим набирающим обороты трендом - производством растительного мяса.
"Стадия ещё пока очень ранняя, но я думаю, что ещё 5-7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню... Это точно будут массовые дешёвые устройства, примерно как пылесосы", - сказал Песков агентству на полях конференции "Будущее человечества и будущее "зеленой энергетики": вместе или против".
Ингредиенты тоже не будут дорогими, заверил он. Кроме того, 3D-печать еды поможет существенно снизить углеродный след, поскольку для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты.
Стенд компании Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер
Проект по разработке такого принтера входит в дорожную карту рынка FoodNet НТИ. FoodNet – рынок новых технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов "от микроба до тарелки", который может повысить качество жизни людей и простимулировать рост национальной экономики. Планируется, что FoodNet станет международным рынком, на котором российские компании смогут продавать инновационные продукты и оказывать услуги по всему миру. По оценкам экспертов НТИ, к 2035 году размер рынка FoodNet составит 3,5 триллиона долларов.
Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, - она намерена производить таким образом куриные наггетсы.
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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