https://ria.ru/20210610/zoloto-1736466116.html

В Турции обнаружили крупное месторождение золота

В Турции обнаружили крупное месторождение золота - РИА Новости, 10.06.2021

В Турции обнаружили крупное месторождение золота

Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:44

2021-06-10T14:44

2021-06-10T19:36

мустафа варанк

турция

в мире

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КАИР, 10 июн — РИА Новости. Месторождение золота с запасами на сумму более 1,2 миллиарда долларов обнаружено на востоке Турции, заявил в четверг министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк."Мы обнаружили в шахте компании Koza Altin в районе деревни Моллакара запасы золота — 20 тонн стоимостью 1,2 миллиарда долларов, а также серебро — 3,5 тонны на 2,8 миллиона долларов", — заявил министр на церемонии открытия шахты, транслировавшейся на его странице в Twitter. Деревня расположена в провинции Агры.Варанк отметил, что за последние десять лет уровень инвестиций в добычу золота в стране возрос на 25 процентов. За 2020 год в стране были добыты 42 тонны золота из 18 шахт.По словам министра, в этом году Турция намерена добыть 45 тонн золота, а цель на ближайшие пять лет — достичь уровня добычи в 100 тонн.

https://ria.ru/20210602/zoloto-1735182021.html

турция

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мустафа варанк, турция, в мире